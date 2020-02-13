 
`

Schneider Electric - Узнайте все про энергоэффективность ЦОД


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 6 (1202)

02.02 - 09.02

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Citrix поможет улучшить пользовательский опыт сотрудников

13 февраля 2020 г., 10:45
0 
 

Раньше анализ производительности системы сводился к мониторингу скорости работы и полосы пропускания. Сегодня же важно учитывать еще и комфортность работы пользователей (user experience, UX). Чтобы помочь компаниям в этом вопросе Citrix Systems анонсировала выпуск сервиса следующего поколения Analytics for Performance. Не ограничиваясь мониторингом серверной инфраструктуры, этот сервис позволяет ИТ-администраторам выявлять на уровне отдельных пользователей, проблемы с производительностью и оперативно их устранять, обеспечивая комфортные условия труда, повышая вовлеченность сотрудников и, в результате, производительность их работы.

С помощью машинного обучения, обрабатывающего в реальном времени телеметрию, которая поступает от Citrix Virtual Apps and Desktops, Citrix Analytics for Performance количественно представляет комфортность работы в виде сводки показателей. При этом учитываются не только производительность компьютера, но и такие параметры, влияющие на доступ к приложению, как время регистрации пользователя, время сетевой задержки и даже стабильность сети.

Эта сводка поможет ИТ-администратору:

  • быстро обнаружить снижение производительности труда и выявить его причины;
  • уменьшить количество звонков в службу поддержки по поводу работы приложений;
  • быстро выявить группы пользователей или отдельные бизнес-объекты, где наблюдаются проблемы с производительностью;
  • отследить тренды производительности и аномалии комфортности работы пользователей;
  • эффективно масштабировать рабочую среду с учетом текущей загрузки;
  • комплексно оценивать и составлять отчеты по производительности системы и комфортности работы пользователей.

Сервис Citrix Analytics for Performance доступен и совместим с локальными и облачными вариантами Citrix Virtual Apps and Desktop.

Citrix поможет улучшить пользовательский опыт сотрудников


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  