Citrix поможет улучшить пользовательский опыт сотрудников

13 февраля 2020 г., 10:45

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Раньше анализ производительности системы сводился к мониторингу скорости работы и полосы пропускания. Сегодня же важно учитывать еще и комфортность работы пользователей (user experience, UX). Чтобы помочь компаниям в этом вопросе Citrix Systems анонсировала выпуск сервиса следующего поколения Analytics for Performance. Не ограничиваясь мониторингом серверной инфраструктуры, этот сервис позволяет ИТ-администраторам выявлять на уровне отдельных пользователей, проблемы с производительностью и оперативно их устранять, обеспечивая комфортные условия труда, повышая вовлеченность сотрудников и, в результате, производительность их работы.

С помощью машинного обучения, обрабатывающего в реальном времени телеметрию, которая поступает от Citrix Virtual Apps and Desktops, Citrix Analytics for Performance количественно представляет комфортность работы в виде сводки показателей. При этом учитываются не только производительность компьютера, но и такие параметры, влияющие на доступ к приложению, как время регистрации пользователя, время сетевой задержки и даже стабильность сети.

Эта сводка поможет ИТ-администратору:

быстро обнаружить снижение производительности труда и выявить его причины;

уменьшить количество звонков в службу поддержки по поводу работы приложений;

быстро выявить группы пользователей или отдельные бизнес-объекты, где наблюдаются проблемы с производительностью;

отследить тренды производительности и аномалии комфортности работы пользователей;

эффективно масштабировать рабочую среду с учетом текущей загрузки;

комплексно оценивать и составлять отчеты по производительности системы и комфортности работы пользователей.

Сервис Citrix Analytics for Performance доступен и совместим с локальными и облачными вариантами Citrix Virtual Apps and Desktop.

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