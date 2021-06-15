Современные инструменты совместной работы помогают избежать возможного цифрового разрыва

15 июня 2021 г., 13:05

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Пандемия Covid-19 показала, что удаленная работа может повысить производительность и вовлеченность, а также снизить затраты. И многие сотрудники хотят иметь возможность дистанционной занятости – по крайней мере, время от времени – в будущем. Исследование, проведенное Citrix Systems, показывает, что более 90% сотрудников предпочитают гибкую работу, а 82% компаний планируют использовать гибридные модели. Но переход не лишен риска.

Несмотря на внешнюю привлекательность, гибридные модели работы могут создать новый цифровой разрыв, который, если его не остановить, быстро создаст два класса работников и породит на рабочем месте несправедливость и предвзятость. Чтобы успешно совершить скачок, компаниям потребуется внедрить технологии и новую рабочую политику, которые создают равноправную среду, дающую возможность как удаленным, так и штатным сотрудникам в равной степени участвовать и сотрудничать прозрачным и эффективным образом и вносить значимый вклад, способствующий инновациям и развитию бизнеса.

Чтобы эффективно сократить цифровой разрыв, который угрожает открыть гибридная работа, компании должны создать общее цифровое рабочее пространство, которое обеспечивает общую и прозрачную среду, в которой команды имеют постоянный доступ к приложениям и информации и могут эффективно сотрудничать над проектами для выполнения работы, где бы ее не приходилось делать.

Поддерживаемые политиками, которые поощряют совместные и равноправные методы работы, такие рабочие пространства могут способствовать эффективному выполнению работы из любого места посредством:

надежный доступ к рабочим ресурсам, которые требуются сотрудникам для совместной работы и выполнения работы где угодно – в офисе, дома или в дороге;

контекстная безопасность для обеспечения безопасности корпоративной и личной информации на любом устройстве и в любом месте;

общая среда для оптимизации выполнения, улучшения совместной работы и обеспечения равного доступа и обмена информацией для всех товарищей по команде, независимо от того, где они работают.

Используя инструменты Citrix Workspace, компании могут создавать и поддерживать эффективные гибридные рабочие среды и устанавливать нормы, позволяющие сотрудникам добиваться успеха.

А благодаря возможностям совместного управления работой Wrike, которая теперь является частью Citrix, они могут гарантировать, что независимо от того, находятся ли сотрудники в офисе, сидя рядом с коллегой или работают с командами в разных географических регионах, у них будет одинаковый доступ к информации и статусу проекта, и равная способность вносить свой вклад и выполнять работу.

Citrix Workspace также включает инструменты рабочего процесса с низким уровнем кода, которые компании могут использовать для автоматизации работы и создания решений, отвечающих меняющимся потребностям своих сотрудников и бизнеса. Citrix, например, создал приложение, используя Citrix Podio – свой инструмент автоматизации рабочих процессов, который позволяет командам заключать соглашения о том, как они будут работать в распределенных средах, учитывая такие вещи, как:

будут ли встречи проводиться в одном или нескольких местах;

если члены команды будут присоединяться к собраниям, используя индивидуальные камеры или камеры конференц-зала;

инструменты управления совместной работой могут использоваться, чтобы позволить сотрудникам из других регионов участвовать.

Другое приложение в Citrix Workspace позволяет сотрудникам получать доступ к необходимому пространству, когда и где они им нужны, чтобы быть наиболее эффективными и продуктивными.

Гибридная работа – путь в будущее, и компании, которые понимают риски, присущие модели, и тщательно планируют свои переходы, могут избежать ловушек и создать инклюзивную среду, в которой их сотрудники имеют равные возможности для инноваций и творчества из любого места и помогают себе и их компании добиваются успеха.

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