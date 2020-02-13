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Logitech представила решение для потоковой трансляции видео

13 февраля 2020 г., 11:25
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Logitech представила решение для потоковой трансляции видео

Компания Logitech представила новую веб-камеру Logitech StreamCam, разработанную с учетом требований стримеров и создателей контента.

Веб-камера StreamCam поддерживает передачу видео с разрешением 1080p и частотой 60 кадров в секунду, подключение через порт USB-C и множество вариантов крепления. При этом возможности StreamCam можно расширить, используя ее с приложением Logitech Capture. В нем доступны такие опции, как автоматизированные настройки выдержки, выравнивание кадра и стабилизация, чтобы авторы могли создавать идеальный контент.

«Мы разработали веб-камеру StreamCam, чтобы авторы контента могли максимально легко делиться своими чувствами с миром, – отмечает Дельфина Донн-Крок, руководитель направления решений для творчества компании Logitech. – Видео становится основным способом самовыражения для людей, и мы разрабатываем продукты, которые помогают создавать удивительный контент».

Logitech представила решение для потоковой трансляции видео


Как уверят производитель, веб-камера StreamCam вместе с приложением Logitech Capture идеальны для организации стрима на таких площадках, как YouTube, Facebook, Twitch, Instagram и многие другие. Решение эффективно сочетает следующие функции:

  • распознавание лица, автоматические выдержка и фокусировка помогут вам выглядеть великолепно в каждом видео;
  • автоматическое выравнивание кадра с применением искусственного интеллекта, позволяющее всегда оставаться в поле зрения;
  • стабилизация изображения для максимальной плавности видео;
  • запись вертикального Full HD видео для сториз в Instagram и Facebook для удобного просмотра на мобильных устройствах;
  • выбор стереозаписи или двойной монофонической записи.
  • Также доступна поддержка приложения XSplit и программного обеспечения Open Broadcaster Software (OBS).

В Украине Logitech StreamCam появится ориентировочно в апреле этого года.

С появлением веб-камеры StreamCam компания также выпустит обновленную версию приложения Logitech Capture для существующих клиентов с дополнительной поддержкой бета-версии на macOS. Обновленная версия будет включать такие возможности, как улучшенные спецэффекты, наложение текста во время трансляции, темный режим графического интерфейса и многое другое. Приложение Logitech Capture можно бесплатно скачать на сайте Logitech.com.


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