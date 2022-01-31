Citrix може знову стати приватною за 13 мільярдів доларів

31 января 2022 г., 13:15

Як стало відомо The Wall Street Journal, інвестфонди Elliott Management Corp та Vista Equity Partners близькі до купівлі Citrix Systems в рамках угоди, яка оцінює американську компанію приблизно в 13 мільярдів доларів.



Угода, яка може бути оголошена вже в найближчім часом, відбудеться після того, як Elliott та Vista спільно запозичать необхідні фінанси для купівлі акції Citrix по 104 долари за штуку.



Після того, як Citrix стане приватною, Vista планує об’єднати ii з Tibco, іншою фірмою, якою вона володіє I яка займається програмним забезпеченням для аналізу даних.



Продукти Citrix дозволяють співробітникам компаній отримувати віддалений доступ до своєї мережі. У той час як компанія намагається перейти до бізнесу на основі підписки, попит на ii хмарні послуги зріс під час пандемії, оскільки компанії перейшли на моделі віддаленої роботи.



Проте, компанія повідомила про операційний прибуток у розмірі 84,5 мільйона доларів у третьому кварталі, у порівнянні з 128,3 мільйона доларів рік тому, оскільки операційні витрати виявилися вищими.

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