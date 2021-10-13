Citrix и Google Cloud упростят корпоративным заказчикам организацию гибридной работы

13 октября 2021 г., 14:45

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Компании Citrix Systems и Google Cloud анонсировали новый совместный проект, который упростит запуск сервиса Citrix «рабочее место как услуга» (Desktop-as-a-Service, DaaS) для корпоративных заказчиков в облаке Google Cloud. Для бесшовной доставки виртуализованных приложений и рабочих мест планируется использовать протокол HDX и плоскость управления Citrix. В результате расширения партнерства распределенные и гибридные сотрудники получат безопасный доступ к необходимым для работы инструментам и данным вне зависимости от их местонахождения.

«Сегодня предприятия думают не о том, внедрять или нет удаленную работу, а о том, как это сделать быстрее и эффективнее, – считает Тим Минахан (Tim Minahan), исполнительный вице-президент компании Citrix по бизнес-стратегии. – Реализуя этот совместный проект с Google Cloud, мы помогаем заказчикам ускорить внедрение и применение моделей гибридной работы с помощью новых сервисов по доставке цифровых рабочих мест в глобальной безопасной сети Google Cloud».

Условия расширенного соглашения: Citrix становится основным стратегическим партнером Google Cloud по цифровым рабочим местам; Google становится основным стратегическим партнером Citrix по облачным технологиям; Citrix создаст основу своих облачных сервисов в облаке Google Cloud, начиная со специализированной плоскости управления, чтобы размещенные в облаке рабочие места могли доставлять любые приложения на любые конечные устройства.

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