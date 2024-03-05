Про "CIO Open the Future" на новому етапі розвитку

5 марта 2024 г., 18:13

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У 2020 – 2022 роках у рамках «CIO Open the Future» було проведено 5 програм, я яких прийняли участь понад 120 IT-директорів українських підприємств з різних галузей - від виробництва та роздрібної торгівлі до банків та сфери послуги. Ми спочатку розраховували провести від 5 програм, оскільки кожен проект передбачає обсяг, ресурси і має початок і закінчення. Ті, хто був на нашому модулі “Управління проектами” це чудово знають).

Але з'явилося навіть не одне, а цілих 2 АЛЕ.

АЛЕ N1

Протягом усього 2023 року, ми продовжували отримувати запити від українських CIO на участь у програмі, потреби у нових темах та знаннях для учасників, і… вирішили зробити нову програму “CIO Open the Future PRO” для українських IT-директорів.

АЛЕ N2

Назва нашої програми - CIO Open the Future. Тобто вона про майбутнє людини, яка приймає участь в програмі. Ми проаналізували кар’єрні шляхи учасників і побачили, що біля 30% мали кар’єрний зріст – або стали CIO в своїх компаніях, або перейшли в інші компанії з більшими викликами, або навіть відкрили свій консалтинговий бізнес у ІТ сфері.

Непогано як на мене.

Отже - новий склад менторів-професіоналів, нові матеріали, бізнес-кейс та багато нового.

У новій програмі буде 12 нових або розширених тем - наприклад, як вбудувати IT в бізнес, управління продуктом, DevOps, business resilience, лідерство в IT команді. І обов'язково розглянемо бізнес-кейс, як у MBA, над яким ми запропонуємо попрацювати всім охочим.

Проходитиме у травні – червні 2023 року по четвергах та п'ятницях у вечірній час у онлайн-форматі. Оскільки для нас цей проект є освітнім, ми залишили ціни на участь на рівні програми 2022 року.

У наступних постах розповім як ми вибирали склад менторів та деякі секрети підготовки проєкту до старту.

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