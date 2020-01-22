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CIO Open the Future - специальная программа для ИТ-директоров 

22 января 2020 г., 11:17
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Компания CIOneer объявляет о запуске программы профессионального развития ИТ-директоров - ”CIO Open the Future”. Стратегическим партнером инициативы выступила компания Cisco.

Как отмечается, целевой аудиторией этого специального курса являются ИТ-директора с опытом работы от трех лет и более, фокусирующиеся на дальнейшем развитии управленческих компетенций и повышении конкурентоспособности своих предприятий на рынке. “Даже если у вас меньше опыта, но есть желание и понимание необходимости дальнейшего развития, как CIO с возможным переходом на позиции CDO и CxO - этот курс для вас”, заявил Андрей Погорелый, старший партнер CIOneer.

Глава CIOneer также отметил, что в ряду целей объявленной инициативы - быстрое повышение уровня зрелости для CIO, концентрация знаний и опыта ИТ-руководителей в единой программе, развитие профессионального ИТ-сообщества в Украине.

Программа будет проводиться с марта по май 2020 года, в программе предусмотрено 12 блоков.

В каждом месяце предусмотрено 4 блока, которые проходят в четверг c 18:00 до 21:30, пятницу с 18:00 до 21:30 и субботу (двойной блок) с 10:00 до 19:00 с учетом кофе пауз.

Блоки программы

  • Управление ИТ в современном мире
  • Финансы в ИТ
  • Бизнес-процессы
  • Управление проектами (теория)
  • Управление проектами (тренинг)
  • Архитектурный блок
  • Аналитика и использование данных
  • Cybersecurity
  • Управление ИТ рисками
  • SOC на практике
  • Ораторское мастерство CIO
  • Провалы CIO (кейс блок)

 
Материал – 50% , кейсы – 50%

Кто преподает:

  • 3 победителя национального конкурса BEST CIO.
  • CIO с международной сертификацией CGEIT, CISM, CISA, Scrum, Prince 2.
  • CIO с опытом работы в крупнейших компаниях Украины и мира, таких как Procter & Gamble, Нова Пошта, Приватбанк, BAT, IDS Боржоми, Starlight Media.
  • Суммарный портфель реализованных ИТ и бизнес проектов - более 200.
  • CIO со степенью MBA.

Дополнительно в процессе курса:

  • Чат-бот сопровождение.
  • Кейсы из реальных проектов, в том числе неуспешные.
  • Разбор проектов и ситуаций участников (при желании).
  • Закрытая группа в социальной сети для участников курса.
  • Менторская сессия для участников (при желании).

Ценность

  • Единая программа и концентрация знаний.
  • Доступ к менторам на протяжении курса.
  • Уникальные мировые практики вместе с опытом, за которыми не нужно никуда ехать.
  • Применение участником новых знаний с первого дня в бизнесе.
  • Возможность заявить о «себе».

 
Группа – 20 человек, FIFO.

Начало программы 12 марта 2020 года.

Стоимость курса (без НДС) для физических и юридических лиц

  • до 7 февраля - 15 000 гривен
  • 7 - 29 февраля - 17 500 гривен
  • 1 - 11 марта - 20 000 гривен

Данная программа является неприбыльной - все инвестиции идут на покрытие расходов по организации программы.

Оставить заявку на курс вы можете на сайте https://edu.cioneer.com, либо отправив письмо на электронную почту [email protected]


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