CIO Open the Future - специальная программа для ИТ-директоров 

22 января 2020 г., 11:17

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Компания CIOneer объявляет о запуске программы профессионального развития ИТ-директоров - ”CIO Open the Future”. Стратегическим партнером инициативы выступила компания Cisco.



Как отмечается, целевой аудиторией этого специального курса являются ИТ-директора с опытом работы от трех лет и более, фокусирующиеся на дальнейшем развитии управленческих компетенций и повышении конкурентоспособности своих предприятий на рынке. “Даже если у вас меньше опыта, но есть желание и понимание необходимости дальнейшего развития, как CIO с возможным переходом на позиции CDO и CxO - этот курс для вас”, заявил Андрей Погорелый, старший партнер CIOneer.



Глава CIOneer также отметил, что в ряду целей объявленной инициативы - быстрое повышение уровня зрелости для CIO, концентрация знаний и опыта ИТ-руководителей в единой программе, развитие профессионального ИТ-сообщества в Украине.



Программа будет проводиться с марта по май 2020 года, в программе предусмотрено 12 блоков.



В каждом месяце предусмотрено 4 блока, которые проходят в четверг c 18:00 до 21:30, пятницу с 18:00 до 21:30 и субботу (двойной блок) с 10:00 до 19:00 с учетом кофе пауз.

Блоки программы

Управление ИТ в современном мире

Финансы в ИТ

Бизнес-процессы

Управление проектами (теория)

Управление проектами (тренинг)

Архитектурный блок

Аналитика и использование данных

Cybersecurity

Управление ИТ рисками

SOC на практике

Ораторское мастерство CIO

Провалы CIO (кейс блок)



Материал – 50% , кейсы – 50%

Кто преподает:

3 победителя национального конкурса BEST CIO.

CIO с международной сертификацией CGEIT, CISM, CISA, Scrum, Prince 2.

CIO с опытом работы в крупнейших компаниях Украины и мира, таких как Procter & Gamble, Нова Пошта, Приватбанк, BAT, IDS Боржоми, Starlight Media.

Суммарный портфель реализованных ИТ и бизнес проектов - более 200.

CIO со степенью MBA.

Дополнительно в процессе курса:

Чат-бот сопровождение.

Кейсы из реальных проектов, в том числе неуспешные.

Разбор проектов и ситуаций участников (при желании).

Закрытая группа в социальной сети для участников курса.

Менторская сессия для участников (при желании).

Ценность

Единая программа и концентрация знаний.

Доступ к менторам на протяжении курса.

Уникальные мировые практики вместе с опытом, за которыми не нужно никуда ехать.

Применение участником новых знаний с первого дня в бизнесе.

Возможность заявить о «себе».



Группа – 20 человек, FIFO.



Начало программы 12 марта 2020 года.



Стоимость курса (без НДС) для физических и юридических лиц

до 7 февраля - 15 000 гривен

7 - 29 февраля - 17 500 гривен

1 - 11 марта - 20 000 гривен

Данная программа является неприбыльной - все инвестиции идут на покрытие расходов по организации программы.



Оставить заявку на курс вы можете на сайте https://edu.cioneer.com, либо отправив письмо на электронную почту [email protected]

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