CIO Open the Future - специальная программа для ИТ-директоров 

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Компания CIOneer объявляет о запуске программы профессионального развития ИТ-директоров - ”CIO Open the Future”. Стратегическим партнером инициативы выступила компания Cisco.
Как отмечается, целевой аудиторией этого специального курса являются ИТ-директора с опытом работы от трех лет и более, фокусирующиеся на дальнейшем развитии управленческих компетенций и повышении конкурентоспособности своих предприятий на рынке. “Даже если у вас меньше опыта, но есть желание и понимание необходимости дальнейшего развития, как CIO с возможным переходом на позиции CDO и CxO - этот курс для вас”, заявил Андрей Погорелый, старший партнер CIOneer.
Глава CIOneer также отметил, что в ряду целей объявленной инициативы - быстрое повышение уровня зрелости для CIO, концентрация знаний и опыта ИТ-руководителей в единой программе, развитие профессионального ИТ-сообщества в Украине.
Программа будет проводиться с марта по май 2020 года, в программе предусмотрено 12 блоков.
В каждом месяце предусмотрено 4 блока, которые проходят в четверг c 18:00 до 21:30, пятницу с 18:00 до 21:30 и субботу (двойной блок) с 10:00 до 19:00 с учетом кофе пауз.
Блоки программы
- Управление ИТ в современном мире
- Финансы в ИТ
- Бизнес-процессы
- Управление проектами (теория)
- Управление проектами (тренинг)
- Архитектурный блок
- Аналитика и использование данных
- Cybersecurity
- Управление ИТ рисками
- SOC на практике
- Ораторское мастерство CIO
- Провалы CIO (кейс блок)
Материал – 50% , кейсы – 50%
Кто преподает:
- 3 победителя национального конкурса BEST CIO.
- CIO с международной сертификацией CGEIT, CISM, CISA, Scrum, Prince 2.
- CIO с опытом работы в крупнейших компаниях Украины и мира, таких как Procter & Gamble, Нова Пошта, Приватбанк, BAT, IDS Боржоми, Starlight Media.
- Суммарный портфель реализованных ИТ и бизнес проектов - более 200.
- CIO со степенью MBA.
Дополнительно в процессе курса:
- Чат-бот сопровождение.
- Кейсы из реальных проектов, в том числе неуспешные.
- Разбор проектов и ситуаций участников (при желании).
- Закрытая группа в социальной сети для участников курса.
- Менторская сессия для участников (при желании).
Ценность
- Единая программа и концентрация знаний.
- Доступ к менторам на протяжении курса.
- Уникальные мировые практики вместе с опытом, за которыми не нужно никуда ехать.
- Применение участником новых знаний с первого дня в бизнесе.
- Возможность заявить о «себе».
Группа – 20 человек, FIFO.
Начало программы 12 марта 2020 года.
Стоимость курса (без НДС) для физических и юридических лиц
- до 7 февраля - 15 000 гривен
- 7 - 29 февраля - 17 500 гривен
- 1 - 11 марта - 20 000 гривен
Данная программа является неприбыльной - все инвестиции идут на покрытие расходов по организации программы.
Оставить заявку на курс вы можете на сайте https://edu.cioneer.com, либо отправив письмо на электронную почту [email protected]
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