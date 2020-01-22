LG Transparent OLED Signage: новый формат решений для бизнеса

Компания LG Electronics представила уникальный прозрачный дисплей LG Transparent OLED.
Как отмечается, прозрачный дисплей LG Transparent OLED поможет реализовать уникальные проекты и сможет привлечь внимание надолго, независимо от сферы применения – магазины, музеи, диспетчерские, и т.д.
Отличительная особенность OLED-технологии в том, что каждый пиксель подсвечивается самостоятельно – это позволяет достигать эффекта дополненной реальности без использования дополнительного оборудования, а также получать впечатляющее изображение с яркими и насыщенными цветами.
За дисплеем можно разместить любой объект, и с помощью контента рассказать его историю, а коэффициент прозрачности до 38% позволит сделать это наиболее эффективо.
Кроме того, прозрачный OLED экран может объединяться в видеостену из нескольких дисплеев. Такое решение позволит трансформировать любое пространство, особенно когда взаимодействие с потребителем имеет большое значение, например, в автосалонах.
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