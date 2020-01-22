LG Transparent OLED Signage: новый формат решений для бизнеса

Компания LG Electronics представила уникальный прозрачный дисплей LG Transparent OLED. Компания LG Electronics представила уникальный прозрачный дисплей LG Transparent OLED.

Как отмечается, прозрачный дисплей LG Transparent OLED поможет реализовать уникальные проекты и сможет привлечь внимание надолго, независимо от сферы применения – магазины, музеи, диспетчерские, и т.д.

Отличительная особенность OLED-технологии в том, что каждый пиксель подсвечивается самостоятельно – это позволяет достигать эффекта дополненной реальности без использования дополнительного оборудования, а также получать впечатляющее изображение с яркими и насыщенными цветами.

За дисплеем можно разместить любой объект, и с помощью контента рассказать его историю, а коэффициент прозрачности до 38% позволит сделать это наиболее эффективо.

Кроме того, прозрачный OLED экран может объединяться в видеостену из нескольких дисплеев. Такое решение позволит трансформировать любое пространство, особенно когда взаимодействие с потребителем имеет большое значение, например, в автосалонах.