Ціна виплати за Twitter ймовірно буде нижчою

17 мая 2022 г., 13:35

Як повідомляє Bloomberg, Ілон Маск не виключає можливості зменшити суму покупки Twitter . Раніше мова йшла про 44 млрд дол.



Про це Маск зробив заяву під час конференц-зв'язку на закритій конференції в Маямі. Він ще раз підкреслив, що фіктивні облікові записи можуть займати не менше 20% активної користувальницької бази Twitter, що впливає на цінність активу з точки зору його монетизації. Як стверджує керівництво Twitter, частка подібних записів, які можуть бути здійсненні у рекламних цілях, не перевищує 5%.



Заява Маска привела до падіння акцій Twitter, які знизилися на 8,18%. Тобто зараз цінні папіри компанії коштують 37,39 дол. проти 54,2 дол., що запропонував голова Tesla та SpaceX. Це вже суттєва різниця й вона може дати Ілону Маску додаткові козирі у проведенні подальших перемов з керівництвом компанії.

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