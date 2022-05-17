17 мая 2022 г., 12:35

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За даними аналітичного агентства Counterpoint Rersearch, за підсумками I кварталу кількість активних користувачів смартфонів Xiaomi перевищила 500 млн людей. Таким чином, китайський виробник увійшов до трійки світових лідерів ринку поряд із Samsung та Apple.

За останні роки компанія перетворилася з регіонального виробника бюджетних смартфонів на глобального гравця, який займає серйозні позиції на ринку преміум-моделей, зазначають аналітики. Зростанню світової впізнаваності бренду певною мірою сприяла пандемія Covid-19. Особливо помітний ривок стався в Індії, де Xiaomi стала найбільшим виробником смартфонів у першій чверті 2022 р. У той час як у світі за межами Індії та Китаю вона займає третє місце.

Значну частину доходів вендора становлять «інтернет-сервіси», насамперед реклама. У 2021 р. його відповідний дохід досяг 4,16 млрд дол. При цьому в Китаї дохід від сервісів набагато вищий, ніж на всіх інших регіональних ринках, а дохід із користувачів смартфонів преміум-рівня – вищий, ніж із користувачів бюджетних моделей.

За даними Xiaomi, 80% доходів від інтернет-сервісів посідає Китай, основною статтею доходу у цьому сегменті є реклама. Важко передбачити, чи зможе компанія конкурувати на ринку сервісів за межами КНР з гігантами на зразок Google, не ділячись з останніми доходами.

Теоретично велика база користувачів Xiaomi повинна сприяти подальшому розвитку бренду, а компанія внаслідок цього має більше можливостей з монетизації трафіку на своїх смартфонах. Крім того, рекордні показники допомагають їй більш ефективно продавати продукти із суміжних сегментів ринку, наприклад, пристрої Інтернету речей, бездротові навушники та смарт-годинник.

Вже зараз компанія має розвинену екосистему Інтернету речей та підключених пристроїв, від роботів-пилососів до бездротових навушників. Але максимально використати свою популярність їй все-таки не вдається. У тій же Індії, де Xiaomi є найбільшим виробником на ринку, з постачання розумних годинників і навушників компанія не потрапляє навіть у першу п'ятірку. Хоча постачання смарт-годин тут збільшилося за рік на 274%, а бездротових навушників – на 60%. Не виключено, що для ринків на кшталт індійського, компанії врешті-решт доведеться переглянути свою стратегію, включаючи ціноутворення та частоту оновлення модельного ряду.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист