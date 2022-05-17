Veeam додає нові функції кібербезпеки та автоматизації до своєї платформи Kasten K10

17 мая 2022 г., 14:25

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Veeam Software представила нову версію Kasten K10, платформи резервного копіювання та відновлення для середовищ Kubernetes.



Kasten K10 став частиною портфоліо продуктів Veeam наприкінці 2020 року завдяки придбанню стартапу. Платформа дозволяє компаніям створювати резервні копії даних у середовищі Kubernetes і відновлювати їх, якщо вихідні дані стають недоступними через технічні проблеми. Його також можна використовувати для ряду інших завдань, наприклад, переміщення робочого навантаження між загальнодоступними хмарами.



Kasten K10 V5.0, нова версія платформи, яку Veeam представила, представляє розширений набір функцій кібербезпеки.



Veeam додав механізм виявлення програм-вимагачів, який може виявляти зловмисні спроби зашифрувати дані компанії. Крім того, нова консоль в інтерфейсі Kasten K10 дозволяє адміністраторам легше керувати доступом користувачів до середовища Kubernetes. Консоль дає змогу створювати правила, які регулюють, які користувачі можуть отримати доступ до середовища Kubernetes і яким чином.



Компанії шифрують свої дані, включаючи дані у файлах резервних копій, щоб зробити їх недоступними для хакерів. Організації з особливо розширеними вимогами до кібербезпеки шифрують свої дані за допомогою криптографічних ключів, якими вони керують самостійно. Щоб підтримати цей варіант використання, Veeam K10 тепер забезпечує інтеграцію з двома найпопулярнішими службами керування криптографічними ключами: KMS Amazon Web Services і Vault HashiCorp.



«Цей останній випуск забезпечує безпечне резервне копіювання та відновлення даних та програм Kubernetes, усуваючи складність розгортання та операцій для Kubernetes на підприємстві», — сказав Денні Аллан (Danny Allan), головний технологічний директор Veeam. - «Оскільки все більше клієнтів Veeam прагнуть використовувати Kubernetes, простота використання Kasten K10 V5.0 матиме вирішальне значення для підтримки захисту та резервного копіювання даних у нових середовищах».



Окрім покращення кібербезпеки оновлення Veeam зосереджується на тому, щоб зробити Kasten K10 простішим у використанні. З цією метою Veeam оснастила платформу кількома функціями автоматизації, призначеними для спрощення повсякденної роботи адміністраторів.



Платформа також допомагає компаніям вирішувати проблеми з конфігурацією в робочих навантаженнях, які вже розгорнуті. Організація в регульованій галузі може вимагати, щоб програма зберігала дані щонайменше один рік. Kasten K10 може визначити, чи програма зберігає дані лише протягом шести місяців, а потім автоматично налаштувати свої налаштування для вирішення проблеми.



Ще одне завдання, яке Veeam може полегшити з новим випуском, — це процес налаштування платформи на AWS. Багато компаній використовують свої середовища Kubernetes на Amazon EKS, керованому сервісі Kubernetes хмарного гіганта. Veeam додав шаблони розгортання, які зменшують кількість зусиль, необхідних для налаштування Kasten K10 у розгортаннях Amazon EKS.



Veeam додав інструменти, які полегшують резервне копіювання бізнес-даних у реляційних базах даних SQL Server і PostgreSQL. Крім того, покращена підтримка vSphere від VMware Inc. з платформою Tanzu і OpenShift, дистрибутивом Kubernetes від Red Hat.



Kasten K10 V5.0 стане загальнодоступним у червні.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист