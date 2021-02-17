Цифрові документи водіїв в Дії прирівняні до паперових

17 февраля 2021 г., 13:45

Верховна Рада України підтримала зміни до Закону України «Про дорожній рух». Тепер водій може для посвідчення своєї особи та права на керування автівкою показати поліцейському електронне посвідчення водія, електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та договір обов’язкового страхування (автоцивілку).

Закон набуде чинності після його опублікування. Раніше юридична сила цих документів визначалася постановою Кабінету міністрів України.

Нещодавно парламент у першому читанні розглянув законопроєкт, яким пропонується прирівняти цифрові паспорти в Дії до паперових. Після прийняття цього закону Україна стане першою країною у світі, де юридична сила цифрових паспортів буде визнана на законодавчому рівні.

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