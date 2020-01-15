Что принесет партнерскому бизнесу декада данных. 8 прогнозов

15 января 2020 г., 14:39

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2020-й год стартовал, но поскольку в январе корректируются годовые планы, то хотел бы поделиться некоторыми прогнозами, которые составлены руководителями нашей компании в различных регионах, отвечающими за развитие партнерских каналов.

Наступивший год знаменателен тем, что он открывает новую декаду — «декаду данных». Поэтому и в прогнозах охвачена более далекая перспектива, чем один год.

Партнерская бизнес-модель будет эволюционировать по мере внедрения новых комплексных инфраструктурных и программных решений. Информационные технологии будут становиться более специализированными, а не стандартизированными, что потребует от партнеров и OEM-производителей накапливать собственную экспертизу для имплементации новейших разработок.

Во всей партнерской экосистеме произойдет мощный сдвиг, и, вероятно, он размоет границы между типами партнеров. Так, поставщики решений начнут осваивать территорию OEM-производителей и будут собирать собственные решения. При этом системные интеграторы, вероятно, сфокусируются на облачных технологиях.

Дальнейшая цифровизация будет опираться на инфраструктуру облаков — на гибридные облака или мультиоблачные среды. Времена только частных или только публичных облаков прошли. Недавний опрос пользователей публичных облаков, проведенный Gartner, показал, что 81% из них работают с двумя или более провайдерами. Мы в Dell Technologies наблюдаем репатриацию определенных рабочих нагрузок и приложений из публичных облаков в локальное хранилище. Использование нескольких облаков сразу имеет ряд преимуществ, в том числе, возможность получить больше от разных провайдеров, ведь жесткая конкуренция дает заказчику широкий выбор инструментов по разумным ценам.

В ближайшие годы продолжит развиваться сотрудничество партнерского бизнеса с гиперскейлерами, чтобы обеспечить для заказчиков лучшие, персонализированные, условия. Заказчики будут чаще обращаться к партнерам за поддержкой в реализации своих мультиоблачных стратегий. Ведь зачастую им самим не хватает внутренней экспертизы и ресурсов. Так, согласно недавнему иследованию «451 Research», в 9 из 10 организациях отмечают дефицит навыков и знаний об облачной экосистеме, и за последние 3 года дефицит удвоился. Следовательно, перед партнерами стоит задача расширить рамки своей деятельности, дабы ответить на запросы заказчиков.

Мультиоблачный подход продолжит подогревать спрос на гибкие модели потребления. Вся ИТ-отрасль претерпит кардинальные изменения, что потребует пересмотреть финансовые планы и закупки ИТ-решений. Типовые, или универсальные, партнерские предложения отживают свой век, поскольку они не подходят для заказчиков в узкоспециализированных секторах, таких как здравоохранение, энергетика, розничная торговля и видеонаблюдение. Для того чтобы завоевать доверие заказчиков, партнерам предстоит провести ревизию своих подходов к продаже, поставке и дальнейшей поддержке решений для своих клиентов. Заказчики ждут от них гибкости и готовности идти навстречу их специфическим требованиям. А степень этой гибкости будет зависеть уже от успеха сотрудничества с поставщиком.

Распространение 5G и то беспрецедентное число устройств, потребляющих и генерирующих данные, приведет к появлению новых бизнес-моделей. Такие трансформации не происходят мгновенно, а постепенно проходят свой эволюционный путь. Следовательно, пока сетевая архитектура развивается и меняется, у производителей и поставщиков оборудования (которые и должны стать движущей силой трансформации под влиянием 5G) будет небольшой запас времени на переосмысление отношений с партнерами и корректировку моделей закупок. И тут партнеры могут не ограничиваться пассивной ролью, а искать и находить новые точки для роста.

На фоне обсуждения глобальных трендов и тектонических сдвигов во всей ИТ-отрасли рискует затеряться сегмент потребительских решений. Хотя он также представляет немалый интерес для партнеров. Наиболее важный вывод, продиктованный событиями недавнего прошлого и указывающий на ход событий в 2020-тые годы, — это тот, что сегмент ПК не умер. По данным IDC, поставки ПК, охватывающие десктопы, ноутбуки и рабочие станции, выросли в III квартале 2019 г. до 70,4 млн штук, продемонстрировав рост второй квартал подряд. Ожидается, что и в 2020 году позитивная динамика сохранится.

Для партнерского бизнеса тут открываются возможности расширить поддержку и сферы взаимодействия с заказчиками, обслуживая весь жизненный цикл приобретенного компьютерного парка — от заказа и установки до обслуживания и утилизации, а не ограничиваться лишь этапом закупки.

Внутренние изменения в партнерской экосистеме обусловит общая ситуация на всем ИТ-рынке. А приметой последних лет и ближайшей перспективы, — как минимум, ближайшей, — интенсивное развитие рынка слияний и поглощений (M&A). По данным 451 Research’s M&A KnowledgeBase, с 2014 по 2019 год активность в области M&A в сегменте технологий выросла почти в 9 раз и остается «аномально высокой», даже несмотря на то, что расходы на приобретения сократились с 2018 года на 67% — до 392 млрд долл. в 2019 году.

Число сделок продолжит расти в 2020 году: согласно исследованию «Tech M&A Leaders», проведенному Morrison & Foerster, и 451 Research, 40% крупнейших M&A игроков ожидают увеличения активности на рынке, 32% — считают, что активность останется прежней, а 28% — ожидают снижения, спровоцированного рецессиями и «торговыми войнами». Как бы то ни было, но данная тенденция — на укрупнение ключевых игроков — способна изменить ландшафт всего ИТ-рынка, и партнерского сегмента, в том числе, для которого каждая M&A сделка сулит изменения в портфеле услуг.

Кадровую политику предстоит усилить, особенно на фоне продолжающейся «утечки мозгов», актуальной не только не для Украины, но и для всей Европы, откуда специалисты уезжают в США. Компания Delloite определяет талантливых специалистов как один из крупнейших активов бизнеса в своем отчете о тенденциях мирового рынка в 2020 году. Тут также подчеркивается важность личностного роста сотрудников для успеха бизнеса. Отчету вторит исследование «Повысить прибыльность, вовлекая сотрудников», проведенное бизнес-школой Кенана-Флаглера ООН: организации, в которых сотрудники довольны своей работой, демонстрируют на 12% большую удовлетворенность заказчиков, а их трехлетние темпы роста доходов составили 2,3 раза и выше, по сравнению с теми организациями, где сотрудники не были довольны работой.

Итак, декада данных началась, и уже в самое ближайшее время мы сможем сверить прогнозы с реальностью.

Повторюсь, что в составлении этих восьми прогнозов участвовали руководители партнерских направлений Dell Technologies из разных регионов мира. И нам было бы интересно узнать ваши мнения как относительно этих прогнозов, так и вашего видения будущего для технологического партнерского бизнеса.

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