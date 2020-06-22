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Число контрактных абонентов «Киевстар» превысило 1 млн.

22 июня 2020 г., 15:05
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Число контрактных абонентов «Киевстар» превысило 1 млн.

Количество абонентов «Киевстар», физических лиц, выбравших контрактное обслуживание, превысило 1 миллион. В первую пятерку городов, жители которых предпочитают контракт, попали Киев, Одесса, Днепр, Кривой Рог и Львов.

Больше всего новых подключений и переходов на контрактные тарифы в течение месяца зафиксировано в феврале и марте, если сравнивать данные последних трех лет. Но даже в течение апреля и мая количество подключений было на достаточно высоком уровне, по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет.

«За последний год количество наших контрактных абонентов выросло почти на 40%. Ведь мы предложили выгодные тарифы с большим объемом услуг и удобными условиями оплаты. Кроме этого, контракт надежнее с очки зрения защиты номера и сервисов, привязаных к нему: банкинга, социальных сетей и т.п.», – комментирует Павел Даниман, директор по маркетингу «Киевстар».

Интересно, что контрактные абоненты «Киевстар» по сравнению с клиентами на предоплате:

  • больше пользуются смартфонами и мобильным интернетом – почти 90% абонентов;
  • используют втрое больше мобильного интернета;
  • в 1,5 раза больше говорят в сети «Киевстар» и вчетверо больше с абонентами других операторов;
  • вдвое больше звонят на номера за рубежом.


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