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Мировой рынок ПК растет шестой квартал кряду

11 октября 2021 г., 13:02
Мировой рынок ПК растет шестой квартал кряду

По предварительным подсчетам аналитиков из IDC, глобальные поставки традиционных компьютеров, включающих настольные системы, ноутбуки и рабочие станции, по итогам третьего квартала 2021 г. достиг в объеме 86,7 млн устройств. Рынок сумел сохранить рост, отчитавшись увеличением на 3,9% «YoY». Впрочем, динамика заметно ослабла вследствие ощутимой нехватки отдельных компонентов, а также имеющих место логистических проблем.

Развивающиеся рынки продолжают демонстрировать более высокие темпы роста спроса. Причем, некоторые зрелые рынки даже уже ушли в минус. Так, поставки в США сократились впервые с начала пандемии.

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