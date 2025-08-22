Через зростання витрат на хмару бізнес заощаджує зокрема на кібербезпеці

22 августа 2025 г., 17:25

0

Tweet

За даними дослідження Akamai, проведеного в червні, лише 35% компаній у регіоні EMEA задоволені своїми хмарними провайдерами. Водночас 67% опитаних очікують подальшого зростання витрат на хмару протягом найближчого року.

Найбільше від зростання цін на хмарні сервіси страждає впровадження штучного інтелекту. Попри великі амбіції (65% бізнесів планують збільшити свої інвестиції в AI), практична реалізація проєктів помітно відстає. Більшість компаній інвестують в AI без чіткої стратегії чи механізмів для вимірювання рентабельності інвестицій (ROI).

Більшість (82%) підприємств не мають стратегії для відстеження ROI своїх AI-проєктів, і лише 11% повідомляють, що їхні проєкти наразі є самоокупними. Зростання витрат на хмару змушує бізнеси йти на компроміси: 68% опитаних скорочують витрати в інших важливих сферах. Зокрема, 26% зменшують фінансування нових AI-проєктів, 26% економлять на кібербезпеці, а 24% – на IT-персоналі.

Щоб подолати ці виклики, в Akamai вважають, що бізнеси мають прийняти більш гнучкий підхід до інвестицій в AI. Це включає пріоритет якості результатів та вибір правильних інструментів для кожного завдання. Наприклад, використання архітектур edge native може допомогти ефективніше керувати обчислювальними навантаженнями та контролювати витрати. Запускаючи AI-інференс на периферійних пристроях, компанії можуть зменшити затримки та досягти більш масштабованого та ефективного виконання.

Крім того, поточна геополітична ситуація підвищує попит на функції, що гарантують суверенітет даних. 67% респондентів шукають хмарних провайдерів, які надають такі можливості. А законодавчий акт ЄС про AI впливає на інвестиційні рішення: 57% бізнесів надають перевагу інструментам управління та відповідності нормам, а також постачальникам, що базуються в ЄС.

Очевидно, що компаніям потрібно переоцінити свої хмарні стратегії та знайти альтернативи, які допоможуть пом’якшити зростання витрат. Це означає вихід за межі традиційних хмарних провайдерів і пошук рішень, розроблених спеціально для таких вимогливих до продуктивності завдань, як AI.

Наразі лише 14% опитаних вивчають передові AI-застосунки або вважають, що вони повною мірою впровадили AI у свій бізнес. Це вказує на величезні можливості для зростання та інновацій.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6