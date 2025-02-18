Міноборони створить хаб для впровадження новітніх технологій розмінування

18 февраля 2025 г., 10:25

Міністерство оборони ініціює створити інноваційний хаб, який би об’єднав зусилля усіх зацікавлених сторін у впровадженні новітніх технологій для розмінування деокупованих територій України. Про це розповів заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Олег Шуварський під час сесії «Протимінна діяльність в Україні».

«Одним із завдань такого хабу стане оцінка сучасних технологій, порівняння світових інновацій, класифікація потенційних рішень відповідно до міжнародних та національних стандартів протимінної діяльності, тестування новітніх розробок. Це дозволить сформувати “банк технологій у сфері протимінної діяльності” та пріоритезувати їх для впровадження та масштабування в державі», – зазначив Олег Шуварський.

Він також нагадав, що Міноборони опрацьовує можливість створення сучасного випробувального полігону для тестування інноваційних технологій, зокрема штучного інтелекту, в процесах розмінування.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS