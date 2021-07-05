ZTE представляет роутер третьего поколения 5G Indoor

5 июля 2021 г., 14:16

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Компания ZTE представила на выставке MWC 2021 в Барселоне третье поколение роутеров ZTE 5G Indoor CPE MC8020.



Как отмечается, ранее компания одной из первых выпустила 5G-роутер — им в 2018 году стал ZTE 5G Indoor CPE MC801. Годом спустя был выпущен 5G Indoor CPE MC801A второго поколения, который завоевал престижную награду iF Design Award и продавался в более чем 30 странах Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока.



ZTE 5G Indoor CPE MC8020 поддерживает режимы SA и NSA стандарта 5G , а также работу в диапазоне ниже 6 ГГц и mmWave.



Устройство нацелено на конвергенцию сети 5G и проводной широкополосной связи с раздвоением потока мощности за счет использования эксклюзивной технологии zlink Boost , обеспечивающей двойной доступ к гигабитным сетям.



Роутер использует новейшую технологию доступа Wi - Fi 6 AX 5400, которая на 200% быстрее, чем в предыдущем поколении.



Четырехсторонняя всенаправленная антенна с высоким коэффициентом усиления в высокоскоростной сети 5G позволяет обслуживать до 128 пользователей Wi-Fi одновременно. Разработанная компанией ZTE новейшая всенаправленная антенна 3.0 Super Antenna имеет повышенную степень проникновения 5G -сигнала. Новая антенна обеспечивает на 15% больше покрытия и на 20% более высокую скорость доступа по сравнению с ZTE 5 G Indoor CPE MC 801 A .



Особо подчеркивается, что в контексте поддержки набирающей популярность сферы прямых трансляций, роутер ZTE 5G Indoor CPE MC8020 третьего поколения обеспечивает высококлассное подключение к 5G, не допускает перегрузки сети в сложных сценариях использования. Кроме того, он отвечает требованиям конфигурации корпоративного уровня, оснащён удобными для пользователя настройками для упрощения подключения к «умному дому».



Используя новейший нейронный процессор корпоративного уровня Qualcomm, ZTE 5G Indoor CPE MC8020 обеспечивает доступ к Wi-Fi 6, 4x4 MIMO и 4KQAM с пиковой скоростью до 5,4 Гбит/с для 128 пользователей одновременно. Роутер поддерживает ключевые технологии Wi-Fi 6, такие как OFDMA, TWT и BSS, а также использует вычислительную мощность искусственного интеллекта на уровне микросхем, что эффективно снижает помехи и энергопотребление, гарантируя высокое качество подключения для разных сценариев одновременно.



Ко всему прочему, усовершенствованная технология zLink Boost автоматически объединяет беспроводные и проводные широкополосные сети, удваивая скорость исходящего и входящего трафика, за счет чего ZTE 5 G Indoor CPE MC 8020 непрерывно обеспечивает высокоскоростное соединение.



Благодаря технологии NFC, смартфоны, а также телевизоры, компьютеры и другие умные устройства подключаются к ZTE Indoor 5G CPE MC8020 одним касанием. При этом подключение можно автоматизировать без изменения текущих настроек сети Wi-Fi.



Обладая 16-летним опытом работы с мобильным интернетом и владея примерно тысячей патентов в этой области, компания ZTE поставила более 200 млн мобильных интернет-устройств по всему миру и более 30 млн чипсетов собственной разработки.

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