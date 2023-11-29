Проєкт CDTO Campus готуватиме фахівців для реалізації державних цифрових реформ

29 ноября 2023 г., 15:35

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Україна запускає стратегічний проєкт CDTO Campus. Його мета – забезпечити державу кваліфікованими фахівцями для реалізації цифрових реформ, а також підготувати та підтримати держслужбовців, які працюють у сфері цифрової трансформації. Він дасть змогу масштабувати цілі й проєкти «Мінцифри» по всій країні.

Цифрова трансформація – це один з пріоритетів держави. Уряд прагне, щоб кожна державна структура, громада, місто могли самостійно керувати процесами трансформації. Для цього потрібні люди з лідерськими здібностями, навичками цифровізації, які здатні ініціювати та втілювати зміни, створювати команди, правильно комунікувати проєкти.

«Наразі 55 заступників із цифрової трансформації працюють у міністерствах, обласних адміністраціях та міських радах. Ці люди стали драйверами цифрових змін. Державі потрібно більше ефективних менеджерів, які пришвидшуватимуть цифровізацію на національному та регіональному рівнях», – каже Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

Освітній проєкт містить чотири типи навчальних програм: довготривалих, короткотривалих, лідерських та custom programs (Персоналізовані програми). Вони побудовані на міжнародному та українському досвіді. Серед лекторів – професіонали з досвідом у цифровій трансформації держсектору та лідери думок у сфері цифровізації.

Проєкт передбачає змішану систему навчання: учасники можуть відвідувати заняття особисто в Києві або долучитися дистанційно. На завершення офлайн-модуля студенти отримують доступ до коротких відеолекцій та інтерактивних завдань у спеціальному мобільному застосунку CDTO Campus.

Також у межах лідерської програми, учасники матимуть можливість відвідувати спеціальні інтенсиви в провідних університетах світу. Це дасть їм змогу оновити професійні знання та відкрити нові можливості для розвитку й інновацій.

Навчання підійде для новачків та досвідчених держслужбовців цифрової трансформації, а також фахівців з приватного сектору, активістів, волонтерів, громадських діячів та IT-спеціалістів.

Після завершення навчання випускники зможуть стати частиною проєктів, ініційованих «Мінцифрою», координувати проєкти за участі множинних інституцій, розумітися на цифровізації, писати цільові програми, комунікувати, презентувати, впливати, знати адміністративні державні процеси, розбиратися в бюджетному процесі, залучати кошти від інвесторів, створювати та масштабувати команди.

CDTO Campus втілюється «Фондом Східна Європа», фінансується Visa Foundation, «Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини» (BMZ) і підтримується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, у співпраці з Digitality GovTech Centre of Excellence, під патронатом «Міністерства цифрової трансформації України».

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