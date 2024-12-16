Новий OLED-монітор LG UltraGear GX7 має частоту оновлення 480 Гц

16 декабря 2024 г., 15:25

0

Tweet

Компанія LG Electronics (LG) представила новий преміальний ігровий монітор UltraGear OLED GX7 (модель 27GX790A). Створений для професійних геймерів, він має 27-дюймовий дисплей WOLED із роздільною здатністю QHD (2560x1440), часом відгуку 0,03 мс (GtG) і рекордною частотою оновлення 480 Гц. Модель 27GX790A, найкомпактніший монітор UltraGear OLED, має передові варіанти підключення, зокрема DisplayPort 2.1, які забезпечують сумісність із найновішими графічними картами.



Новий 27GX790A оснащений технологією WOLED від LG, яка використовує біле OLED-підсвічування з кольоровими фільтрами для точного відтворення RGB-кольорів і забезпечення високої яскравості екрана. WOLED надає високий контраст, насичені кольори, глибокий чорний колір та відмінну чіткість руху навіть під час найдинамічніших ігрових сцен. Ця технологія отримала сертифікацію VESA DisplayHDR True Black 400 і найвищий рівень ClearMR від VESA.



Крім того, модель 27GX790A підтримує сумісність із NVIDIA G-SYNC та AMD FreeSync Premium Pro, що покращує ігровий процес, усуваючи розриви кадрів і мерехтіння. Покриття AGLR (Anti-Glare & Low Reflection) дозволяє комфортно грати навіть у яскраво освітлених приміщеннях, дозволяючи чітко бачити все, що відбувається на екрані.



27-дюймовий ігровий монітор обладнаний DisplayPort 2.1 і HDMI 2.1, що забезпечує сумісність із найновішими консолями, ігровими ПК та графічними процесорами нового покоління, які з’являться на початку 2025 року. DisplayPort 2.1 забезпечує на 67% більшу пропускну здатність порівняно з DisplayPort 1.4, підтримуючи вищі роздільні здатності та частоти оновлення.



Для зручного організування робочого місця монітор оснащений тонкою, пласкою підставкою у формі літери L, яка дозволяє розмістити клавіатуру на її основі. Підставка забезпечує комфорт і може повертатися в діапазоні від –30 до 30 градусів. Крім того, монітор оснащений 4-контактним роз’ємом для навушників, що надає зручність спілкування під час гри через гарнітуру, а також підтримує DTS Headphone:X. Ця тривимірна аудіотехнологія забезпечує точне позиціювання звуку, допомагаючи гравцям визначати його джерело, що може стати вирішальним фактором в іграх FPS або Battle Royale.



«Ідеальний вибір для професійних геймерів, модель 27GX790A оснащений 27-дюймовим OLED-екраном із надшвидкою частотою оновлення в 480 Гц, — зазначив Ю. С. Лі (YS Lee), віцепрезидент і керівник IT-підрозділу LG Business Solutions Company. — Наш новий ігровий монітор UltraGear OLED ідеально підходить як для консольних, так і для ігор на ПК, пропонуючи широкий вибір варіантів підключення та сумісність із найсучаснішим ігровим обладнанням. Бренд LG UltraGear продовжуватиме надавати високопродуктивні монітори, які покращують кожен аспект ігрового досвіду».

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора