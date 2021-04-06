Canon выпустила новые модели широкоформатных устройств imagePROGRAF

6 апреля 2021 г., 15:45

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Canon объявила о старте продаж обновленных моделей линейки широкоформатных принтеров imagePROGRAF TX. Три новые модели: принтеров — 24-дюймовый TX-2100, 36-дюймовый TX-3100, 44-дюймовый TX-4100, а также многофункциональные устройства TX-3100 MFP Z36, TX-4100 MFP Z36, TM-300 MFP Z36 и TM-305 MFP Z36.



Производитель уверяет, что эти мощные и вместительные универсальные машины обеспечивают непревзойденное качество печати. Они упрощают работу с носителями, имеют расширенные функции безопасности и привычную организацию рабочего процесса. Это идеальное решение для компаний, специализирующихся на архитектурном, инженерном и строительном проектировании, розничных магазинов и корпоративных типографий.



Новые принтеры серии imagePROGRAF TX обеспечивают печать без полей одним нажатием кнопки — с компьютера или прямо с USB-накопителя. Быстрый запуск и обработка заданий, а также непрерывная печать до 3,2 страницы в минуту без последующей обрезки гарантируют высокую производительность и помогают соблюдать установленные сроки.



Принтер автоматически определяет тип и ширину носителя в устройстве подачи. Все данные отображаются на интуитивно понятной панели управления с сенсорным дисплеем диагональю 4,3 дюйма.



Двухрулонная система подачи и картриджи с увеличенным ресурсом и возможностью «горячей замены» обеспечивают до 350 метров непрерывной печати — на одном и том же или на разных материалах. Дополнительно приобретаемый стопоукладчик вмещает до 100 листов формата A0. Он удобно устанавливается в передней части принтера, а когда не используется, легко складывается для экономии места.



Печатающие головки Canon в сочетании с пятицветными пигментными чернилами LUCIA TD позволяют добиться чистых линий, четкого текста и насыщенных цветов даже на обычной бумаге — то, что нужно для плакатов и чертежей САПР, требующих высокой точности. Чернила LUCIA TD устойчивы к погодным условиям и подходят для печати на водостойких носителях Canon, что позволяет создавать продукцию для размещения на открытом воздухе.



МФУ imagePROGRAF TX-3100 MFP Z36, TX-4100 MFP Z36, TM-300 MFP Z36 и TM-305 MFP Z36 оснащены новой разработкой Canon — легким сканером Z36 с технологией SingleSensor™. Он помогает сэкономить время, обеспечивая высокую точность даже при широкоформатном сканировании — без необходимости совмещения изображений и калибровки.

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