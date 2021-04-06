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Второй наиболее популярный броузер в мире - Safari, а в Украине - Opera

6 апреля 2021 г., 15:05

 

Второй наиболее популярный броузер в мире - Safari, а в Украине - Opera

Согласно последним данным StatCounter, в глобальных масштабах лидерство по использованию браузеров на всех платформах сохраняет Chrome, у которого доля 64.15%.

Второе место принадлежит Safari с весьма заметной долей 19.05%. Причем в Северной Америке разрыв между лидерами заметно меньше — 50.68% против 34.04%.

Глобально третье место у Firefox (3,69%), а четвертое у Microsoft Edge (3,45%). Далее следует броузер Samsung Internet с долей 3.27%, а популярная у нас Opera лишь на пятом месте с долей 2.14%.

Что касается Украины, то у Google Chrome доля еще больше - 65.46%, а на втором месте та самая Opera, у которой 14.3%. Далее следуют Safari с 8.54% и Firefox с 4.98%.

Второй наиболее популярный броузер в мире - Safari, а в Украине - Opera

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