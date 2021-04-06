Финансовые директора должны стать катализаторами цифровой трансформации

6 апреля 2021 г., 16:35

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Цифровизация, рыночная динамика и стремительно меняющиеся ожидания потребителей вынуждают финансовых директоров (CFO) выйти за пределы традиционной роли «экономических опекунов» бизнеса и превратиться в «создателей дополнительной выгоды» и «катализаторов цифровых преобразований», утверждается в новом исследовании Accenture CFO Now (PDF, EN) . Исследование основано на онлайн-опросе свыше 1,3 тыс. финансовых топ-менеджеров со всего мира.

На плечи финансовых директоров ложится несколько новых приоритетных задач, среди которых снижение бизнес-рисков путем внедрения инструментов управления экологической и социальной ответственностью компаний (ESG), а также решение вопросов безопасности данных.

Результаты исследования Accenture выявили 17% финансовых директоров, эффективно трансформировавших выполняемые роли, что привело к положительным изменениям в росте доходности и прибыльности компаний.

CFO Now утверждает, что успеха добьются те финасовые директора, которые смогут начать выполнять три новые роли.

«Стражи экономики». У передовых компаний более половины (60%) традиционных финансовых задач в настоящее время автоматизированы. При этом менее половины (43%) опрошенных финансовых директоров использовали сценарное моделирование за последние два года для определения будущих рисков и потенциальных возможностей, лишь 23% применяют облако дл получения новой информации из внешних источников и только 16% – для выявления новых источников дохода.

Все это говорит о том, что финансовым директорам необходимо улучшать сотрудничество с другими топ-менеджерами организации, чтобы повысить качество прогнозирования и выявлять новые источники доходов как для клиентов, так и для компании. Подобная коллаборация позволит CFO раскрыть дополнительный потенциал компании и увеличить доходность.

«Создатели дополнительной выгоды». Почти девять из десяти (86%) опрошенных финансовых директоров чаще сотрудничают с топ-менеджментом, используя данные и аналитику. Также 88% финансовых директоров вводят новые показатели, чтобы обеспечить эффективное кросс-функциональное взаимодействие, ориентированное на финансовый результат.

Исследование Accenture показало: управляя сквозной аналитикой с помощью данных и моделей в реальном времени, успешные финансовые директора эффективно используют технологии и данные для формирования «единого источника правды» для топ-менеджмента, как по фактическим, так и по прогнозным данным.

«Катализаторы цифровых преобразований». 68% опрошенных финансовых директоров отметили, что их департамент берет на себя ответственность за эффективность ESG-мероприятий. Выходя за рамки своей ответственности, финансовые директора тесно взаимодействуют с CIO и CDO компании для гармонизации используемых технологий и цифровых платформ, усиливают кросс-функциональную коллаборацию и достигают результата с учетом требований всех заинтересованных сторон. Финансовые директора будут разрабатывать операционные модели и продвигать технологическую повестку с учетом требований безопасности, экологии и социальной ответственности компании.

Сегодня финансовому директору в любой отрасли важно найти баланс между тремя важными ролями. Чтобы эффективно справляться с новыми обязанностями, необходимо наращивать технологические навыки. Это позволит в течение следующих трех лет увеличить среднегодовые темпы роста (CAGR) как прибыли с 3,8 до 6,9%, так и выручки с 2,7 до 3%. Чем быстрее финансовый директор сможет освоить эти роли, тем быстрее он сместит акцент в сторону развития новых бизнес-моделей.

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