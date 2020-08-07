BYD представляет электромобиль Han EV с ходом на 605 км для европейского рынка

7 августа 2020 г., 16:25

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Компания BYD Auto, один из ведущих китайский производителей электромобилей, представила седан премиум-класса - Han EV - на выездной презентации в немецком Штутгарте и объявила о старте продаж этой модели.



Стоит отметить, что компания BYD Auto входит в группу BYD, которая была основана в 1995 г. и является одним из крупнейших производителей аккумуляторов в мире



Отмечается, что это первая серийная модель, оснащенная новым "лезвийным аккумулятором" (Blade Battery), который построен на базе одиночных элементов, расположенных в определенном порядке и помещенных в батарейный блок. Подобная конструкция повышает эффективность использования площади на 50 процентов по сравнению с традиционными аккумуляторами.



Версия Han EV с увеличенным пробегом способна преодолеть 605 км на одном заряде аккумулятора, что подтверждается сертификатом NEDC.



По уверениям производителя полноприводная высокопроизводительная модель с интегрированной тормозной системой Bosch IPB имеет рекордно малый тормозной путь в 32,8 м при снижении скорости со 100 км/ч до нуля. Высокоэффективный карбидокремниевый модуль управления двигателем MOSFET обеспечивает разгон от 0 до 100 км/ч всего за 3,9 секунд. В ходе "лосиных" тестов Han EV продемонстрировал высокую маневренность и устойчивость на предельной скорости в 80 км/ч за счет электронной системы поддержания курсовой стабильности. Интеллектуальный флагманский электромобиль также оснащен смарт-системой содействия вождению DiPilot от BYD. Один из важнейших компонентов этой системы - DiDAS, - соответствует уровню 2.5 стандарту автономного вождения SAE.



Как заявлено, команда автомобильных конструкторов во главе с Вольфгангом Йозефом Эггером, Мануэлем Лопесом и Мишелем Домиником Яухом разработала дизайн-концепцию Dragon Face, подчеркивающую уникальную эстетику китайских автомобилей.



Дебют Han EV от BYD на европейском рынке состоялся 13 мая этого года.



Новинка уже продается в Китае, ее цена стартует от 219,800 юаней — около 31,4 тыс. долл.

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