Rackspace потеряла 20% стоимости в первый день торгов

7 августа 2020 г., 16:55

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Вчерашний возврат на биржу Rackspace Technology ознаменовался падением курса её акций на 20 процентов.

Эта компания, предоставляющая услуги проектирования, создания и эксплуатации облачных сред на платформах Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud 120 тысячам корпоративных клиентов в 120 странах, стала частной в 2016 году после того, как была куплена за 3,4 млрд долл. частной инвестиционной компанией Apollo Group Management.

На своём IPO Rackspace предложила 33,5 миллионов акций по цене $21 за штуку, однако торги на NASDAQ под тикером RXT закрылись в первый день на $16,39 с капитализацией примерно 3,3 млрд долл.

Тем не менее, Rackspace выручила на IPO 704 млн долл., которые пойдут на погашение долгов. Оставшиеся деньги будут использованы для ускорения разработки облачных оптимизаций, облачной безопасности, нативной облачной среды и технологий модернизации данных.

Компания начала свою деятельность. В 1988 году как провайдер веб-хостинга, после чего стала пионером рынка облачных вычислений. Проиграв конкуренцию более крупным соперникам, таким как Amazon.com, Microsoft и Google, Rackspace быстро перепрофилировалась. Она прекратила предоставление собственных облачных сервисов и вступила в альянсы с бывшими соперниками, сосредоточившись на управлении их сервисами для своих клиентов.

В этой области Rackspace также испытывает сильную конкуренцию со стороны таких игроков, как Accenture, IBM и Hewlett-Packard Enterprise. Тем не менее, её руководство считает, что конкурентным преимуществом Rackspace является её гибкость и незацикленность исключительно на облачном администрировании. В частности, новым приоритетом для бизнеса компании стали возможности, связанные с многооблачной трансформацией.

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