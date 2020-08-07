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20 ГБ конфиденциальной информации Intel оказались в открытом доступе

7 августа 2020 г., 15:55

20 ГБ конфиденциальной информации Intel оказались в открытом доступе

Как сообщает Bleeping Computer, в открытом доступе оказались более 20 ГБ файлов, связанных с закрытой корпоративной информацией Intel.

Среди прочего в файлах, которые выложили неизвестные злоумышленники различная техническая документация, информация о новых разработках, код некоторых программ, фрагменты BIOS, маркетинговые материалы и пр.

Ссылка на хранилище, где выложены файлы впервые появилась у пользователя Twitter  Tillie 1312 Kottmann, который якобы получил ее от анонима.

Часть файлов находится в архивах с паролем Intel123, который якобы присутствовал изначально в украденных файлах.

В появившихся комментариях Intel утверждается, что инцидент проходит тщательное изучение, но утечка, вероятнее всего. произошла не из-за взлома сети компании. Источником файлов является Intel Resource and Design Center, к которому имеют доступ некоторые клиенты и партнеры производителя под NDA.


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