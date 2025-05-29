BrandShield анонсує рушій AI.ClusterX на основі ШІ для виявлення кіберзагроз

29 мая 2025 г., 12:35

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Починаючи з третього кварталу кластеризуючий рушій AI.ClusterX виявлення загроз на основі штучного інтелекту буде інтегрований у всі рішення BrandShield, забезпечуючи бізнесу ще швидше, ширше та розумніше виявлення загроз, інформує Softprom.

Кіберзлочинці все частіше реалізовують складні масштабні кампанії, використовуючи тактики імітації – фальшиві сайти, підроблені облікові записи в соцмережах, фішингові листи та підроблену рекламу. AI.ClusterX – це новий потужний рушій BrandShield, який аналізує зовнішні загрози в масштабах. Групуючи схожі цифрові ризики за спільними характеристиками, AI.ClusterX виявляє цілі скоординовані кампанії, а не лише окремі інциденти. Такий комплексний підхід до аналізу загроз дозволяє бізнесу реагувати швидше та ефективніше.

На відміну від традиційних інструментів виявлення загроз, які усувають лише симптоми, AI.ClusterX орієнтується на першопричину – всю мережу загроз. Завдяки AI.ClusterX організації зможуть: масштабувати виявлення на великі обсяги даних шляхом виявлення скоординованих кластерів загроз; пріоритезувати загрози з високим рівнем ризику за допомогою AI-аналізу ймовірності та серйозності; прискорити усунення, ідентифікуючи та ліквідуючи кілька загроз одночасно; постійно вдосконалювати захист завдяки AI, що навчається та розвивається з кожним виявленням.

AI.ClusterX побудований на основі понад 12 років реального досвіду виявлення загроз та власних даних. BrandShield була однією з перших компаній у галузі, яка застосувала кластерну логіку для захисту від цифрових ризиків. Цей досвід забезпечує точніше виявлення, швидшу реакцію та вищий рівень захисту.

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