Розроблено контактні лінзи що дають кольоровий зір в ближній інфрачервоній області

29 мая 2025 г., 13:35

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Дослідницька група під керівництвом професора Сюе Тяня (XUE Tian) і професора Ма Юцяня (MA Yuqian) з Китайського університету науки і технологій (USTC) у співпраці з кількома дослідницькими групами успішно реалізувала просторово-часовий колірний зір людини у ближній інфрачервоній ділянці (NIR) за допомогою контактних лінз з апконверсією (UCL). Дослідження було опубліковано в журналі Cell.







У природі електромагнітні хвилі охоплюють широкий діапазон довжин хвиль, але людське око сприймає тільки вузьку частину, відому як видиме світло, тому NIR-світло за червоним кінцем спектра для нас невидиме.



У 2019 році команда під керівництвом професорів Сюе Тяня, Ма Юцяня і Хань Гана (HAN Gang) зробила прорив, ввівши апконверсійні наноматеріали в сітківку ока тварин, що дало змогу вперше в історії отримати здатність бачити зображення в NIR-діапазоні неозброєним оком у ссавців. Однак через обмежену застосовність інтравітреальних ін'єкцій у людей ключове завдання цієї технології полягає в забезпеченні сприйняття людиною NIR-світла неінвазивними засобами.







М'які прозорі контактні лінзи з полімерних композитів є рішенням для носіння, але розробка UCL стикається з двома основними проблемами: досягнення ефективної здатності до апконверсії, що вимагає високого легування апконверсійними наночастинками (UCNP), і збереження високої прозорості. Однак вбудовування наночастинок у полімери змінює їхні оптичні властивості, що ускладнює досягнення балансу між високою концентрацією та оптичною прозорістю.







Завдяки модифікації поверхні UCNP і підбору полімерних матеріалів, що відповідають індексу заломлення, дослідники розробили UCL, що досягають 7-9% інтеграції UCNP при збереженні прозорості понад 90% у видимому спектрі. Крім того, UCL продемонстрували задовільні оптичні характеристики, гідрофільність і біосумісність, а результати експериментів показали, що як мишачі моделі, так і люди могли не тільки виявляти NIR-світло, а й розрізняти його часові частоти.







Що ще більш вражає, дослідницька група розробила переносну систему окулярів, інтегровану з UCL та оптимізовану оптичну візуалізацію, щоб подолати обмеження, згідно з яким звичайні UCL забезпечують користувачам лише грубе сприйняття NIR-зображень. Це вдосконалення дає змогу користувачам сприймати NIR-зображення з просторовою роздільною здатністю, яку можна порівняти із зором у видимому світлі, що забезпечує більш точне розпізнавання складних NIR-образів.







Щоб впоратися з широко поширеним багатоспектральним NIR-світлом у природному середовищі, дослідники замінили традиційні UCNP на трихроматичні UCNP і розробили трихроматичні апонверсійні контактні лінзи (tUCL), які дали змогу користувачам розрізняти три різні довжини NIR-хвиль і сприймати ширший колірний спектр NIR. Інтегруючи колірну, часову і просторову інформацію, tUCL дали змогу точно розпізнавати багатовимірні дані, закодовані в NIR, забезпечуючи поліпшену спектральну селективність і захист від перешкод.



Дане дослідження, в якому продемонстровано переносне рішення для зору в NIR-діапазоні в людей за допомогою UCL, забезпечило доказ концепції колірного зору в NIR-діапазоні та відкрило перспективні можливості для застосування в галузі безпеки, захисту від підробок і лікування недоліків колірного зору.

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