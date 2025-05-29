HPE оголосила про випуск нових комутаторів розподілених послуг Aruba Networking CX 10K

29 мая 2025 г., 11:45

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Компанія Hewlett Packard Enterprise оголосила про розширення портфеля дротових і бездротових мереж HPE Aruba Networking, а також про випуск нових комутаторів розподілених послуг HPE Aruba Networking CX 10K, які оснащено вбудованими програмованими процесорами обробки даних (DPU) від AMD Pensando для розвантаження служб безпеки та мережевих сервісів з метою вивільнення ресурсів для обробки складних робочих навантажень штучного інтелекту.



Нові розширення від HPE Aruba Networking включають:



HPE Aruba Networking CX 10040 - новітній комутатор розподілених сервісів HPE, також відомий як «розумний комутатор», що подвоює масштаб і продуктивність попереднього рішення для мереж і безпеки.



Чотири нових кампусних мережевих комутатори HPE Aruba Networking CX 6300M, що забезпечують вищу швидкість передавання даних для корпоративного IoT, AI або високопродуктивних обчислень за більш компактних розмірів.



Нові точки доступу Wi-Fi 7 і можливості для під'єднання всередині та поза приміщеннями на основі AI, що забезпечують найвищу якість обслуговування даних, голосу та відеозв'язку.



«AI, IoT та інші високопродуктивні додатки, що працюють на основі даних, висувають до підприємств безпрецедентні вимоги щодо забезпечення економічно ефективного під'єднання, незалежно від того, де перебувають пристрої та користувачі і як вони отримують доступ до мережі», - говорить Філ Моттрам (Phil Mottram), EVP і генеральний менеджер HPE Aruba Networking. «HPE знову підіймає планку, пропонуючи інновації, які спрощують під'єднання дата-центрів і серверів загалом, удесятеро збільшуючи масштаб і продуктивність, і на одну третину знижуючи вартість традиційних корпоративних рішень».



«Оскільки додатки, засновані на AI та даних, продовжують трансформувати всі галузі, потреба в масштабованих, сумісних і високопродуктивних мережах як ніколи висока», - повідомив Соні Джіандані (Soni Jiandani), старший віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу Networking Technology and Solutions Group компанії AMD. «Разом з HPE і платформою HPE Aruba Networking CX 10040 ми пропонуємо передові рішення, які об'єднують передові програмовані DPU і програмні технології AMD з мережами HPE для дата-центрів, що дає змогу надавати безпечні та масштабовані послуги для розгортання центрів оброблення даних та колокацій, які підтримують найбільші підприємства у світі, за ціною, що в рази менша, ніж традиційні рішення».



Зазначено, HPE Aruba Networking демонструє свою незмінну прихильність підтримці підприємств будь-якого розміру і в будь-якій галузі в міру прискорення розвитку AI, IoT та інших типів високопродуктивних обчислень. Рішення HPE Aruba Networking продовжують перевершувати галузеві стандарти, забезпечуючи продуктивність, безпеку та інтелектуальність, а також ліцензування за принципом «все включено», що дає змогу значно заощадити. Серед останніх новинок, анонсованих, такі:



Інтелектуальний комутатор HPE Aruba Networking CX 10040, що використовує процесор AMD Pensando DPU для подвоєння масштабу і продуктивності широко розповсюдженого комутатора розподілених послуг HPE Aruba Networking CX 10000, підтримує зростання обчислень на основі AI, зберігаючи при цьому вбудований брандмауер, потокове шифрування і точну телеметрію для підвищення безпеки, поліпшення спостережуваності і більш ефективної роботи серверів.



Кампусні комутатори HPE Aruba Networking CX серії 6300, що забезпечують протоколи шифрування, точну синхронізацію, розпізнавання і контроль застосунків (ARC), що дає змогу підприємствам виконувати кілька типів угод про рівень безпеки даних, обсяги та пропускну здатність (SLA) на одному комутаторі. Чотири нові комутатори також займають меншу площу, забезпечуючи максимальну місткість і продуктивність у складних умовах.



Нові точки доступу Wi-Fi 7, що представляють серії HPE Aruba Networking 720 і 740 і 760 всередині та зовні приміщень, оснащені унікальною функцією розподілу мережі на сегменти - динамічною пріоритизацією застосунків - для забезпечення пріоритету передавання та продуктивності, необхідних для обчислень у реальному часі застосунків AI та хмарних обчислень. Серія HPE Aruba Networking 760 призначена для роботи в приміщеннях/на вулиці та в промислових умовах завдяки гнучким режимам роботи радіо та антен.



Комутатори HPE Aruba Networking CX 5420 і 6200 серії тепер дають змогу підприємствам застосовувати конкретні політики більш гранулярне, щоб забезпечити передавання даних AI, IoT і високопродуктивних обчислень всією мережею відповідно до заздалегідь заданих SLA.



Єдина точка видимості, контролю та аналітики, що надається останньою версією HPE Aruba Networking Central, забезпечує безпечне управління мережею на основі AI, яке легко масштабується в кампусних середовищах і центрах обробки даних.



Інтеграція HPE Morpheus VM Essentials з комутаторами HPE Aruba CX 10000 Switch Series допомагає організаціям уніфікувати оркестровку віртуальних і фізичних мережевих сервісів і сервісів безпеки, як-от розподілений міжмережевий екран, мікросегментація на хостах ESXi, KVM і порожніх хостах, що спрощує перехід до відкритої моделі віртуалізації без необхідності використання навантажувачів.

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