 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Біткоїн досяг історичного максимуму у 106 тис дол.

16 декабря 2024 г., 13:35
0 
 
Як повідомляє CNBC, біткоін піднявся до нового історичного максимуму в неділю ввечері, коли інвестори очікували на зниження процентної ставки Федеральним резервом США пізніше цього тижня.
 
За даними Coin Metrics, востаннє ціна флагманської криптовалюти була вищою більш ніж на 4% і становила $105 207,00. Раніше вона досягла нового рекорду в $106 509. Ефір також виріс на 4%, піднявшись трохи нижче ключового рівня в $4 000. Ширший крипторинок, який вимірюється індексом CoinDesk 20, зріс на 4%.
 
Ралі біткоїна відбулося після того, як технологічний індекс Nasdaq Composite у п'ятницю закрив торговий тиждень у США з ростом на 0,3%, випередивши інші основні фондові індекси.
 
Інвестори очікують, що ФРС знизить процентні ставки на цьому тижні під час дводенного засідання, яке завершиться в середу. Це, ймовірно, буде позитивним для ціни біткоїна, який часто торгується як технологічні акції і тому виграє від зниження процентних ставок.
 
Нижчі відсоткові ставки також означають послаблення долара і зростання грошової маси - обидва ці фактори демонструють довгострокову кореляцію з біткоїном.
 
Зараз біткоїн виріс майже на 8% за місяць, на 50% з моменту президентських виборів у США і на 145% за рік. 
 
Обіцянка більш сприятливого регуляторного середовища та потенційне створення національного стратегічного резерву біткоїнів за нової адміністрації Дональда Трампа продовжує залишатися позитивним каталізатором для цього цифрового активу та криптовалют загалом.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  