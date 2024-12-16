Біткоїн досяг історичного максимуму у 106 тис дол.

16 декабря 2024 г., 13:35

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Як повідомляє CNBC, біткоін піднявся до нового історичного максимуму в неділю ввечері, коли інвестори очікували на зниження процентної ставки Федеральним резервом США пізніше цього тижня.

За даними Coin Metrics, востаннє ціна флагманської криптовалюти була вищою більш ніж на 4% і становила $105 207,00. Раніше вона досягла нового рекорду в $106 509. Ефір також виріс на 4%, піднявшись трохи нижче ключового рівня в $4 000. Ширший крипторинок, який вимірюється індексом CoinDesk 20, зріс на 4%.

Ралі біткоїна відбулося після того, як технологічний індекс Nasdaq Composite у п'ятницю закрив торговий тиждень у США з ростом на 0,3%, випередивши інші основні фондові індекси.

Інвестори очікують, що ФРС знизить процентні ставки на цьому тижні під час дводенного засідання, яке завершиться в середу. Це, ймовірно, буде позитивним для ціни біткоїна, який часто торгується як технологічні акції і тому виграє від зниження процентних ставок.

Нижчі відсоткові ставки також означають послаблення долара і зростання грошової маси - обидва ці фактори демонструють довгострокову кореляцію з біткоїном.

Зараз біткоїн виріс майже на 8% за місяць, на 50% з моменту президентських виборів у США і на 145% за рік.

Обіцянка більш сприятливого регуляторного середовища та потенційне створення національного стратегічного резерву біткоїнів за нової адміністрації Дональда Трампа продовжує залишатися позитивним каталізатором для цього цифрового активу та криптовалют загалом.

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