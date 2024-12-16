Omdia: у 2025 році відбудеться значне зростання доходів світових постачальників квантових обчислень

16 декабря 2024 г., 12:35

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Незважаючи на те, що на ринку квантових обчислень представлено понад 300 постачальників, він знаходиться лише на початковій стадії розвитку. Реальність така, що практично весь дохід постачальників на сьогоднішній день надходить від клієнтів, які експериментують з технологією, а не використовують її в операційних цілях. Однак Omdia вважає, що у 2025 році станеться важливий стрибок зростання доходів постачальників систем квантових обчислень, частково через перехід від експериментів до впроваджень.

Досягнення «квантової переваги» буде безперервним, багаторічним процесом, і великомасштабні (тобто тисячі логічних кубітів), повністю відмовостійкі системи, ймовірно, не будуть доступні до середини наступного десятиліття. Проте, задовго до того, як буде досягнута ця стадія розвитку технології, все більша кількість користувачів побачать відчутну економічну вигоду від квантових систем обчислень або навіть зможуть виконувати обчислення, недоступні для класичних комп'ютерів.

«У міру того, як цей процес розгортається, ми отримаємо більше ясності щодо того, які способи формування кубітів найкраще підходять для масштабування і використання квантової корекції помилок (QEC). І, можливо, врешті-решт, ми побачимо, що будуть винайдені абсолютно нові модальності кубітів», підкреслив Сем Люсеро (Sam Lucero), головний аналітик з квантових обчислень в Omdia.

Однак нинішній ландшафт з 300 сильних постачальників, безсумнівно, з часом консолідується. Цей процес вже розпочався, і у 2025 році, ймовірно, ми станемо свідками прискорення цієї тенденції.

Нещодавно Omdia опублікувала звіт «Тенденції 2025 року в галузі квантових обчислень», в якому оцінює чотири ключові тенденції, що стануть помітними впродовж наступного року.

Перш за все - це початок переходу від експериментів до виробництва. В даний час майже всі технології квантових обчислень використовуються для експериментів - тобто для вивчення. Однак, починаючи з 2025 року, все більше користувачів будуть використовувати квантові обчислення в операційних або виробничих цілях.

Друге - інновації в галузі кубітів на нейтральних атомах прискоряться. У 2024 році кілька постачальників на основі кубітів з нейтральним атомом досягли вражаючих технологічних успіхів, започаткувавши ключові стратегічні партнерства з ключовими технологічними гігантами. Очікується, що у 2025 році темпи інновацій на основі нейтрального атома кубіту прискоряться.

Третє - на ринку з'являться додаткові магазини додатків. У вересні 2024 року IBM запустила «магазин додатків» QC. Хоча на момент запуску в Каталозі існувало лише шість функцій, модель магазину додатків дозволить пришвидшити інноваційні цикли та впроваджувати їх «під ключ». Підхід, ймовірно, буде скопійован іншими постачальниками у 2025 році.

Четверте - консолідація постачальників на ринку. У той час як інвестиції в QC-вендорів відновили зростання у 2024 році, формування нових стартапів не відбулося. Розпочався неминучий процес консолідації вендорів на цьому ринку.

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