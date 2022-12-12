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Безпілотни рішення AeroDrone пройшли сертифікацію для експлуатації в ЗСУ

12 декабря 2022 г., 12:25

Безпілотни рішення AeroDrone пройшли сертифікацію для експлуатації в ЗСУ 

За інформацією Дмитра Шимківа, розроблені AeroDrone два типи безпілотних авіаційних комплексів пройшли сертифікацію та отримали дозвіл на експлуатацію в ЗСУ: E-300 Enterprise (корисне навантаження до 300 кг) та D-80 Discovery (корисне навантаження до 80 кг).

Безпілотни рішення AeroDrone пройшли сертифікацію для експлуатації в ЗСУ


Модель E-300 Enterprise дальність польоту– від 675 до 3150 км. Швидкість –  до 150 км/год на висоті до 5000 м. У небі апарат може провести від 9 до 23 годин.

Щодо D-80, який важить 200 кг, то його дальність дії - до 800 км, він може розвивати швидкість – до 100 км/год. Безпілотник може бути застосовано як в розвідувальних цілях, так і в ролі ударного дрона. 

Дмитро Шимків зазначив: “Щиро дякую команді Міністерства оборони України та особисто Резнікову Олексію, Володимиру Гаврилову, Александру Лиеву; командуванню ССО ЗСУ, представникам Генерального штабу ЗСУ та всім, хто допомагав у цьому процесі. Рівень залучення та сприяння безпрецедентний, команда Олександра Лієва зробила революцію у процесах для українських розробників БпАК. Далі підконтрольна експлуатація та серійне виробництво!”

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