Перші квартальні результати Mobileye після IPO перевершили очікування

12 декабря 2022 г., 11:25

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Mobileye Global повідомила про квартальні фінансові результати вперше з моменту виходу на біржу Nasdaq.



Нагадаємо, що Mobileye постачає чипи, програмне забезпечення та дорожні дані, які автовиробники використовують для оснащення своїх транспортних засобів функціями частково автоматизованого водіння. За даними компанії, її технологія була впроваджена в більш ніж 125 мільйонах автомобілів по всьому світу.



Mobileye працювала як публічна компанія в період з 2014 по 2017 рік, поки не була придбана корпорацією Intel за 15,3 млрд дол. Наприкінці минулого року Intel оголосила про плани відокремити компанію та повернути її на біржу. Вона провела своє IPO в жовтні і залучила 1 мільярд доларів від інвесторів при оцінці у 17 мільярдів доларів.



Днями компанія повідомила, що її виручка зросла на 38% в річному обчисленні за квартал, що закінчився 21 жовтня, до 450 млн доларів. Аналітики, опитані для консенсус-оцінки Refinitiv, очікували, що виручку буде у розмірі 447 млн дол.



«Наше нещодавно завершене IPO є важливою віхою для Mobileye і розширює наші можливості по створенню цінності для всіх зацікавлених сторін, - сказав головний виконавчий директор Mobileye Амнон Шашуа (Amnon Shashua). - Наш час в якості дочірньої компанії Intel, що працює в основному в режимі стелс, був дуже успішним. Ми зміцнили наші лідерські позиції в області ADAS і в той же час розробили передовий набір технологічних компонентів, які підтримують портфель продуктів, що охоплює весь спектр від ADAS до аудіо-відео систем».



Значне зростання продажів, досягнуте компанією Mobileye в третьому кварталі, частково стало результатом збільшення доходів на 28% від флагманської серії чіпів EyeQ. Автовиробники використовують їх для живлення передових систем допомоги водієві в своїх автомобілях. Новітні чіпи EyeQ від Mobileye включають в себе кілька типів обчислювальних модулів, в тому числі ядра центрального процесора і прискорювачі машинного навчання.



Mobileye також говорить про високий попит на свою платформу SuperVision, як ще один фактор, що вплинув на результати третього кварталу, які виявилися кращими, ніж очікувалося.



SuperVision - це передова система допомоги водієві, яка міститm кілька апаратних компонентів. Вона може бути встановлена в транспортних засобах для забезпечення таких функцій безпеки, як автоматичне екстрене гальмування, а також автономне паркування. Кожна система SuperVision оснащена 2 чіпами EyeQ, 11 камерами для збору дорожніх даних та програмним забезпеченням для частково автономного водіння. Також до складу SuperVision входить навігаційний сервіс Roadbook від Mobileye. Сервіс агрегує дані про дорожню ситуацію з мільйонів автомобілів, в яких встановлені процесори EyeQ чипмейкера. На основі зібраних даних він генерує карти, які частково і повністю автономні транспортні засоби можуть використовувати для прийняття рішень при русі.



За даними Mobileye, SuperVision допомогла збільшити середню ціну продажу її систем протягом третього кварталу. В середньому за три місяці, що закінчилися 21 жовтня, компанія Mobileye отримала $53 доходу з однієї системи, в порівнянні з $45,70 роком раніше.



"Наші базові продукти ADAS продовжують демонструвати високі темпи зростання і прибутковості, в той час як наше розширене портфоліо починає вносити значний внесок, зокрема, за рахунок підвищення середньої ціни на системи", - сказав Шашуа.



Прибуток на акцію Mobileye також перевершив очікування аналітиків. У третьому кварталі компанія отримала чистий збиток у розмірі 45 млн дол., тоді як рік тому було зафіксовано збитки на 25 млн дол.



Компанія очікує завершити поточний квартал з виручкою від 527 млн до 545 млн дол. Це значно вище, ніж 483,7 млн дол., які прогнозували аналітики.



Беклог замовлень Mobileye, показник, який відстежує кількість чіпів EyeQ та інших систем, які автовиробники планують купити у компанії, досяг 54 мільйонів одиниць в третьому кварталі. Mobileye розраховує поставляти системи клієнтам до 2030 року.



У довгостроковій перспективі Mobileye має намір продавати автовиробникам не тільки чіпи і програмне забезпечення, а й лідарні і радарні датчики. Компанія детально описала свої плани впровадження таких датчиків в регуляторній документації для свого жовтневого IPO. Ця ініціатива є частиною більш широких зусиль Mobileye з розробки продуктів, які автовиробники можуть використовувати для створення повністю автономних транспортних засобів.

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