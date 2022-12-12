QNAP випустила мультимедійний NAS TS-x62 з HDMI 2.1 на платформі Intel Celeron N4505

12 декабря 2022 г., 13:15

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Компанія QNAP Systems представила серію NAS TS-x62, оснащену двоядерними процесорами Intel Celeron. Вона включає моделі TS-262 з двома відсіками і TS-462 з чотирма відсіками. Обидві моделі мають у своєму розпорядженні порт 2,5GbE та два слоти M.2 PCIe для кешування SSD, що дає змогу підвищити швидкість передавання даних і прискорити доступ до даних для збільшення продуктивності різних застосунків зберігання даних. Також є слот PCIe Gen 3, що дає змогу розширити функціональність NAS за допомогою низки карт QNAP PCIe. Мультимедіа, що зберігається на TS-x62, можна дивитися на телевізорі або моніторі за допомогою виходу HDMI 2.1.



"Ми раді співпраці з QNAP для випуску серії TS-x62, яка охоплює різні сценарії використання для домашніх користувачів, як-от потокове передавання мультимедіа 4K, централізоване зберігання та ефективне резервне копіювання файлів. Процесор Intel Celeron N4505 забезпечує привабливу продуктивність для моделей домашніх NAS завдяки ширшим можливостям спільної роботи та багатозадачності", - сказав Джейсон Зіллер, генеральний менеджер підрозділу Client Connectivity Division корпорації Intel.



"Серія TS-x62 з процесором Intel Celeron N4505 відображає прагнення QNAP забезпечити передову продуктивність і функціональність для домашніх користувачів. Наприклад, завдяки вбудованому рушію Intel OpenVINO AI рішення для керування фотографіями дає змогу користувачам швидше розпізнавати й організовувати зображення, як порівняти з попередниками", - сказав Мейджі Чанг, генеральний директор QNAP.



Серія TS-x62 за замовчуванням постачається з останньою версією операційної системи QNAP QTS - QTS 5.0.1, що забезпечує користувачів більш швидкою, плавною і зручною роботою. QuMagie, інтелектуальний застосунок для керування фотографіями з підтримкою штучного інтелекту, тепер може стати потужнішим, якщо встановити Edge TPU (купується додатково). QTS 5.0 також підтримує TLS 1.3 для підвищення безпеки та продуктивності, з автоматичним оновленням QTS і додатків для забезпечення оптимальних умов роботи NAS.



Завдяки підтримці Plex користувачі серії TS-x62 можуть передавати медіафайли на мобільні пристрої, пристрої DLNA і телевізори за допомогою поширених пристроїв потокового передавання мультимедіа, включно з Roku, Apple TV (через Qmedia), Google Chromecast і Amazon Fire TV. Функція Hybrid Backup Sync (HBS 3) забезпечує різні варіанти резервного копіювання, як-от вторинне резервне копіювання в хмару, на локальні зовнішні диски та віддалене мережеве сховище. Місткість TS-x62 можна збільшити шляхом під'єднання корпусів розширення або за допомогою HybridMount для під'єднання хмарних сервісів, як-от Dropbox, Google Drive, OneDrive та інших основних хмарних сервісів. Центр додатків NAS App Center також надає широкий спектр застосунків для керування файлами, підвищення продуктивності та багато чого іншого.



Основні характеристики новинок:



TS-262-4G: 2 відсіки для дисків, 4 ГБ оперативної пам'яті, орієнтовна роздрібна ціна 408,68 євро або 21999 грн;

TS-462-2G: 4 відсіки для дисків, 2 ГБ ОЗП, орієнтовна роздрібна ціна 326,78 євро або 17999 грн;



Обидві моделі забезпечені гарантією 3 роки з можливістю її продовження до 5 років.

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