Бездротові датчики без чипів можуть знизити вплив електронних міток на навколишнє середовище

3 февраля 2025 г., 15:35

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За словами дослідників, нова форма електронних міток, більш стійка до зовнішніх впливів, може допомогти зменшити величезний вплив на навколишнє середовище, який чинять технології RFID одноразового використання.



Інженери з Університету Глазго розробили нову систему бездротових міток, яка може ідентифікувати об'єкти та вимірювати температуру без використання мікрочипів.

Замість цього в мітках використовуються недорогі котушки та сенсорний матеріал, виготовлений із кремнієвої гуми під назвою PDMS та вуглецевих волокон. Котушки, менші за розміром, ніж ті, що використовуються в кредитних картах, поглинають електромагнітні сигнали від ручного зчитувального пристрою.



Дослідники кажуть, що їхні нові, менш марнотратні мітки можуть допомогти скоротити залежність роздрібної торгівлі від чіпів RFID, в якій щорічно використовується понад 10 млрд міток. Більшість міток використовується лише один раз і потрапляє на звалище без відповідного перероблення електроніки.



Нові мітки команди здатні не тільки нести ідентифікаційну інформацію, а й вимірювати температуру в режимі реального часу. Мітки можна зчитувати за допомогою бездротових портативних пристроїв вартістю менш як 100 фунтів стерлінгів.



Мітки можуть допомогти у створенні майбутніх поколінь «розумного упакування», яке також зможе вимірювати pH або вологість, попереджаючи ритейлерів про те, що продукти можуть зіпсуватися або містити шкідливі бактерії.



Гнучкі та легкі мітки також можуть знайти застосування в охороні здоров'я та «розумному» одязі, де вони зможуть ненав'язливо відстежувати життєві показники користувача.



У статті, опублікованій у журналі Advanced Science, дослідники розповідають про те, як вони розробили технологію та протестували її в лабораторних умовах. Вони показали, що датчики можуть виявляти коливання температури в діапазоні від 20 до 110 °C. Це може допомогти зробити майбутні бездротові датчики дешевшими та стійкішими, оскільки для покриття одного й того ж діапазону температур буде потрібно менше пристроїв.



Особливо добре мітки показали себе в діапазоні від 20°C до 60°C - найбільш придатному для забезпечення безпеки харчових продуктів і медичних застосувань. Вони здатні швидко реагувати на зміни температури: для реєстрації значних змін потрібно всього кілька секунд.



Вони також демонструють можливість одночасного зчитування декількох міток: три датчики передають інформацію на зчитувальний пристрій одночасно і можуть однаково добре працювати на різних відстанях від зчитувального пристрою.



Доктор Махмуд Вагіх (Mahmoud Wagih), викладач інженерної школи Джеймса Ватта при Університеті Глазго, який є автором дослідження, зазначив: "Розроблення бездротових сенсорних міток має вирішальне значення для моніторингу температури в ланцюжках постачань, особливо у сфері безпеки харчових продуктів і медицини. Завдяки відсутності необхідності в мікрочипах, ці безчипові мітки можуть значно знизити вартість і кількість електронних відходів порівняно з традиційними датчиками RFID. Хоча останніми роками робили різні зусилля з розроблення безчипових інтелектуальних пристроїв, багато хто з них вимагає дорогого спеціалізованого обладнання для зчитування інформації, що обмежує їхній потенціал у комерційних додатках. У нашій роботі показано, як за допомогою недорогого портативного пристрою можна одночасно зчитувати дані з декількох датчиків температури, що може зробити його привабливим для використання в найрізноманітніших галузях".



Співавтор роботи доктор Бенджамін Кінг (Benjamin King) з Інженерної школи Джеймса Ватта сказав: "У розробленій нами новій технології використовуються дешеві та широкодоступні матеріали, а самі мітки можуть бути виготовлені за допомогою простого, масштабованого процесу. Ми сподіваємося, що ці унікальні характеристики допоможуть технології набути широкого поширення найближчими роками, сприяючи зниженню шкоди, яку завдають навколишньому середовищу одноразові RFID-мітки".



Робота команди під назвою «Гнучкі композити PDMS з великою площею провідників для бездротових і безчипових електромагнітних мультиплексованих датчиків температури» опублікована в журналі Advanced Science.



Дослідження було підтримано Дослідницькою радою з інженерних і фізичних наук Великої Британії (EPSRC) і Королівським товариством.

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