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Регіональною менеджеркою Visa в Україні призначено Тетяну Чорну

3 февраля 2025 г., 14:35

Регіональною менеджеркою Visa в Україні призначено Тетяну ЧорнуКомпанія Visa оголосила про призначення Тетяни Чорної віцепрезиденткою та регіональною менеджеркою в Україні. На цій посаді вона керуватиме операційною діяльністю та визначатиме стратегію Visa в Україні, зосередиться на розширенні інноваційних рішень і цифрових платежів Visa, а також на покращенні послуг, які компанія надає партнерам, банкам, торговцям і власникам карток.

Тетяна Чорна приєдналася до Visa у 2019 році, володіючи широким досвідом роботи у фінансовій індустрії. На посаді керівниці з розвитку бізнесу в Україні вона відповідала за стратегічне планування, координуючи ключові ініціативи, спрямовані на зміцнення позицій Visa на українського ринку. До цього Тетяна Чорна сім років працювала в компанії-конкурентці. Також вона обіймала керівні посади в ПриватБанку, одній з найбільших державних фінустанов України, та інших комерційних банках.

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