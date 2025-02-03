Квартальний виторг Western Digital зріс на 41% до 4,29 млрд дол.

3 февраля 2025 г., 16:35

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Western Digital у другому кварталі 2025 фінансового року продемонструвала зростання доходів на 41% до 4,29 мільярда доларів, у річному вимірі.

Це був вже шостий поспіль квартал зростання компанії. Аналітики зазначають, до компанія WD продовжила свій підйом зі спаду доходів у 2023-2024 фінансових роках.

Прибуток Western Digital за GAAP склав 594 мільйони доларів, що є помітним покращенням порівняно зі збитками в 287 млн дол. за аналогічний період минулого року.

«У той час як наш бізнес з виробництва жорстких дисків демонструє стійке зростання, особливо в сегменті корпоративних накопичувачів великої ємності, наш сегмент флеш-накопичувачів стикається з тимчасовими труднощами, пов'язаними з ціновим тиском», зазначив uенеральний директор компанії Девід Геклер (David Goeckeler) під час телефонної конференції - Ми працюємо в умовах, коли попит на наші HDD перевищує пропозицію».

Валова маржа склала 35,9% у порівнянні з 15,5% роком раніше, а операційний грошовий потік - 403 млн дол. проти 34 млн дол. у минулому кварталі. Грошові кошти та їх еквіваленти досягли 2,29 млрд дол. проти 1,7 млрд дол. у попередньому кварталі.

Зараз компанія готує підґрунття для майбутнього поділу на окремі підрозділи - з виробництва дискових накопичувачів і NAND/SSD. Процес розділу на Western Digital та SanDisk планується запустити до кінця березня.

Дані про поставки одиниць продукції на ринку дискових накопичувачів показують, що хмарні технології займають дедалі більшу частку ринку, а клієнтська та споживча аудиторії мають тенденцію до зниження.

Хоча доходи від продажу жорстких дисків на клієнтському ринку не змінилися, в той час як доходи від продажу флеш-накопичувачів зросли через зростання цін, а не через збільшення обсягів купівлі твердотільних накопичувачів або їх ємності.

Прогноз доходу компанії на наступний квартал становить 3,85 млрд дол. плюс-мінус 100 млн дол., що в середньому на 11,4% більше, ніж в минулому році.

Виконавчий віце-президент з глобальних операцій Ірвінг Тан (Irving Tan), який надалі буде генеральним директором підрозділу Western Digital, що спеціалізується лише на виробництві жорстких дисків, зазначив: «Я думаю, що за п'ять кварталів ми спостерігали дуже сильне позитивне зростання доходів, і перспективи бізнесу залишаються гарними. Показники будуть змінюватися від кварталу до кварталу, оскільки ми підтримуємо клієнтів у виборі часу розгортання, а також балансуємо між попитом і пропозицією, яку ми спостерігаємо. Отже, саме це і є причиною невеликого зниження в третьому кварталі».

Девід Геклер продовжить надалі керуватиме бізнесом SanDisk додав щодо NAND: «Немає нічого безпрецедентного в тому, щоб бачити стільки кварталів зростання поспіль без певного падіння. Отже, зараз завдання полягає в тому, щоб стабілізувати ринок, і ми зробимо це за рахунок пропозиції, а потім повернемося до того, що ми вважаємо сильним ринком, коли ми пройдемо через 25-й і в 26-й рік».

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