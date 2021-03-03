3 марта 2021 г., 12:55

0

Tweet

Брайан Кребс (Brian Krebs), известный журналист-расследователь, ведущий блога об информационной безопасности и киберпреступности, раскопал компанию, которая занимается предоставлением сервиса веб-прокси. Правда делает это оригинальным образом – она договаривается с авторами популярных расширений для Chrome о добавлении своего кода в их расширения, в результате чего через браузер пользователя, в котором стоит расширение, начинает маршрутизироваться трафик пользователя прокси. Компания зарегистрирована в Сингапуре, но владелец у нее, как не удивительно, русский из Бийска по имени Владимир Фоменко. Еще за ним числится похожий по принципу сервис VPN.

Кребс вскользь упоминает, что одной из предпосылок для работы этой и похожих компаний является решение Google закрыть платные расширения в Chrome Store. После этого решения многие расширения с большой аудиторией потеряли возможность прямой монетизации и их разработчики либо сильно снизили планку при выборе вариантов косвенной монетизации, либо забросили разработку и соглашаются продать расширение за любые деньги. В связи с этим вспоминается недавняя история с расширением Great Suspender, где именно так всё и произошло. Ну и нашумевший скандал про расширения от Savefrom и Frigate тоже в тему.

Бесплатный сыр

Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак