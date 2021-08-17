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Axis запустила приложение AXIS Camera Station Secure Entry для охраны объектов

17 августа 2021 г., 15:05
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Компанія ELKO Ukraine, дистрибютор Axis Communications в Україні, сообщила о том, что вендор представил приложение AXIS Camera Station Secure Entry.

Как отмечается, ьэто комплексное решение позволяет операторам получать полное представление о происходящем в зоне видеонаблюдения: работать с контролем доступа в системе, просматривать потоки с камер в реальном времени, настраивать и получать оповещения, изучать журналы доступа в связке с видеоматериалами для расследования инцидентов. AXIS Camera Station Secure Entry легко масштабируется и подходит для объектов разной величины и назначения: от розничных магазинов и школ до офисных и административных зданий. Все функции доступны в одном интуитивно понятном интерфейсе.

Приложение обеспечивает контроль доступа до 128 дверей в рамках одного сервера, поддерживает несколько учетных записей, зарегистрированных на одного пользователя, и рассчитано на 10 000 держателей карт. AXIS Camera Station Secure Entry совместимо с широкой линейкой продуктов Axis Communications.

Осорбо подчеркивается, что благодаря интуитивно понятному и удобному интерфейсу можно с легкостью осуществлять контроль доступа держателей карт и определять, кто и когда сможет зайти в определенное помещение. А бесшовная интеграция с системой видеонаблюдения под одной платформой позволит минимизировать количество нежелательных инцидентов и повысить уровень безопасности на объекте. Программное обеспечение AXIS Camera Station также обеспечивает безопасную и надежную передачу данных в зашифрованном виде.

 

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