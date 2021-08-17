 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 31 (1278)

08.08 - 15.08

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Графеновая пена динамически контролирует температуру электронных устройств

17 августа 2021 г., 15:35
+22
голоса

Графеновая пена динамически контролирует температуру электронных устройств

По мере того, как электронные устройства становятся меньше и мощнее, регулирование их температуры становится все более важной задачей. Широко используемый пассивный теплоотвод никак не регулируется и не помогает в холодных или жарких условиях окружающей среды.

Различные варианты тепловых переключателей, предлагаемых некоторыми исследователями, также страдают от неспособности подстраиваться под меняющиеся температуры, имеют малую скорость коммутации и плохо масштабируются.

Перспективное решение было предложено инженерами Университета Пердью (штат Индиана) в статье для Nature Communications. Они создали плавно регулируемый термовыключатель на основе сжимаемой композитной пены графена.

Графеновая пена — это коммерчески доступный продукт, который состоит из наночастиц углерода, разделяемых небольшими воздушными пустотами. В исходном виде пена действует как изолятор, а воздушные карманы удерживают тепло. Но при физическом сжатии воздух выходит, и через пену выводится больше тепла. Регулируя степень сжатия пены можно точно настроить её теплопередачу.

Исследователи из Пердью зажали образец графеновой пены толщиной 1,2 мм между нагревателем и радиатором и поместили его под инфракрасный микроскоп для измерения температуры и теплового потока. При полном сжатии пены до толщины 0,2 мм теплопроводность увеличилась в 8 раз. Эксперимент был продолжен в камере, которая создавала различные условия окружающей среды, и принёс аналогичные результаты при внешних температурах от 0 до 30 градусов Цельсия.

Будучи всего лишь проверкой концепции, эксперимент наглядно показал, что эта форма динамического управления температурой имеет перспективы применения не только в сотовых телефонах. Подобный «переменный тепловой резистор» является многообещающим для динамического терморегулирования аккумуляторных батарей, кондиционирования помещений и транспортных средств, аккумулирования тепловой энергии. Его можно использовать даже в космических аппаратах и в биомедицинских устройствах.

Управление коммерциализации технологий Исследовательского фонда Пердью уже подало заявку на патент, защищающий технологии термопереключения.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

+22
голоса

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  