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HP представила мониторы серии X

17 августа 2021 г., 14:18

HP представила мониторы серии X

Компания HP анонсировала расширение серии мониторов на IPS-матрице.

Модели X27 и X27q имеют диагональ 27 дюймов с разрешением Full HD (1920×1080) и QHD (2560×1440) соответственно. Монитор X32 оснащен 31,5-дюймовой QHD-матрицей. Устройства имеют частоту обновления 165 Гц и временя отклика в 1 мс.

Мониторы снабжены интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, а также аудиоразъемами.

HP представила мониторы серии X

Конструктивно новинки имеют тонкие рамки, а подставка позволяет регулировать высоту и углы наклона. Модели X27 и X27q можно поворачивать для использования в портретной ориентации.

Производитель также отмечает, что представленные модели оснащены решением HP Eye Ease, позволяющим снизить нагрузку на глаза во время длительной работы с монитором.
На американском рынке X27 и X27q будут предлагаться по цене 260 и 340 долл., а X32 - по 480 долл.

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