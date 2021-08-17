HP представила мониторы серии X

17 августа 2021 г., 14:18

Компания HP анонсировала расширение серии мониторов на IPS-матрице.



Модели X27 и X27q имеют диагональ 27 дюймов с разрешением Full HD (1920×1080) и QHD (2560×1440) соответственно. Монитор X32 оснащен 31,5-дюймовой QHD-матрицей. Устройства имеют частоту обновления 165 Гц и временя отклика в 1 мс.



Мониторы снабжены интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, а также аудиоразъемами.

Конструктивно новинки имеют тонкие рамки, а подставка позволяет регулировать высоту и углы наклона. Модели X27 и X27q можно поворачивать для использования в портретной ориентации.



Производитель также отмечает, что представленные модели оснащены решением HP Eye Ease, позволяющим снизить нагрузку на глаза во время длительной работы с монитором.

На американском рынке X27 и X27q будут предлагаться по цене 260 и 340 долл., а X32 - по 480 долл.

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