Axis обновила тепловизионные камеры с аналитикой на основе ИИ

21 сентября 2021 г., 14:35

0

Tweet

Компанія ELKO Ukraine, дистрибьютор Axis Communications в Украине, сообщила о том, что вендор представил обновленные тепловизионные камеры Axis Q1951-E и Axis Q1952-E.



Как отмечается, новые решения позволяют охранять периметр и обнаруживать объекты на большом расстоянии, круглосуточно передавая тепловое изображение. Тепловизионные камеры могут работать в условиях непогоды и плохого освещения, поэтому подходят для видеонаблюдения в морских портах, аэропортах, логистических центрах, нефтехимических предприятиях и объектах большой площади, освещение которых затруднено. Тепловые палитры камеры позволяют точнее трактовать запись.



В камерах установлены аналитические приложения Axis Object Analytics, Axis Motion Guard, Axis Fence Guard и Axis Loitering Guard, которые помогают обнаруживать и классифицировать людей и транспортные средства благодаря функциям на основе искусственного интеллекта, отслеживать движение и несанкционированное проникновение, а также «праздношатающихся» людей. Внутрикамерное приложение Axis Perimeter Defender, приобретаемое дополнительно, с высокой точностью позволяет обнаружить проникновение посторонних на охраняемую территорию. Оно обеспечивает надежную круглосуточную защиту периметра объекта и отсутствие ложных тревог. Кроме того, в обе модели можно добавлять специализированные сторонние аналитические приложения или аудиоаналитику.



Камеры защищены от взлома: встроенные функции кибербезопасности помогают предотвратить несанкционированный доступ к системе. Так, например, модуль Axis Edge Vault обеспечивает безопасное хранение всех криптографических ключей и сертификатов и защищает идентификатор устройства Axis.

Как заявили представители ELKO Ukraine, новые продукты Axis уже доступны для заказа.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!