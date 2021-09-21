lifecell предлагает бизнес-клиентам комплексное решение «пРРОфит от lifecell»

21 сентября 2021 г., 13:55

0

Tweet

Мобильный оператор lifecell запускает услугу «пРРОфит от lifecell», которая позволит одним устройством заменить POS-терминал, кассовый аппарат (пРРО) и принтер чеков, а также получить поддержку при подключении и обслуживании оборудования.

Как отмечается, с 1 января 2022 г. законодательство требует от всех ФЛП-плательщиков единого налога 2-4 группы перейти на использование РРО/пРРО. Это означает, что все заведения общественного питания и сферы услуг, а также торговые площадки, которые работают в форме ФЛП, будут проводить операции через кассовый аппарат.

Оптимально и быстро решить данный вопрос поможет платежный терминал Verifone X990, который заменит сразу три разных устройства: кассовый аппарат, POS-терминал и принтер фискальных чеков. По своему функционалу терминал является полноценной заменой стационарного кассового аппарата.

Уже сейчас устройство могут использовать юридические лица и физические лица-предприниматели, поскольку оно помогает упростить процессы взаиморасчетов с клиентами, ведения учета товаров и передачи отчетности в ГНС.

С начала 2022 г. мобильный терминал станет неотъемлемой составляющей полноценного рабочего места для работников торговли и заведений общественного питания, провайдеров транспортных, курьерских и других услуг, но уже сейчас он позволяет упростить операционную деятельность предпринимателя.

Основные преимущества «пРРОфит от lifecell»:

расчетные операции будут отвечать требованиям законодательства;

решение 3-в-1 позволяет заменить три разных вида оборудования (кассовый аппарат, POS терминал, принтер фискальных чеков;

экономия за счет сочетания разных функций в одном терминале;

сопровождение при заключении договора эквайринга – получение предварительного одобрения от банка;

первичная настройка и инструктаж, call-центр для консультаций по работе терминала, замена терминала в случае гарантийного ремонта, бесплатная доставка терминала в сервисный центр.

Услуга предоставляется в партнерстве с компанией «Сервус Системз Интегрейшн» (ООО «ЕсЕсАй» – www.ssi.com.ua), которая предоставляет соответствующее ПО, гарантию 12 месяцев и осуществляет сервисное обслуживание по месту установки.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!