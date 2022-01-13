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Avast включил брандмауэр в бесплатную версию антивируса и расширил его возможности в коммерческой

13 января 2022 г., 17:55
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Avast включил брандмауэр в бесплатную версию антивируса и расширил соответствующие возможности в коммерческой

Компания Avast представила новые функции продуктов Avast Free Antivirus и Avast Premium Security для Windows. Обновление включает в себя брандмауэр в Avast Free Antivirus, который защищает пользователей от сетевых атак, а новые продвинутые функции брандмауэра, встроенного в Avast Premium Security, обеспечивают надежную защиту от утечек данных и спуфинг-атак, а также предотвращают сканирование портов с помощью вредоносных устройств на компьютере пользователя.

«Исследование, проведенное Avast в рамках опроса пользователей об их деятельности в Интернете, показывает, что с начала пандемии Интернет стал играть еще более важную роль для двух третей опрошенных в возрасте от 18 до 44 лет и примерно половины представителей старшего поколения по всему миру, – говорит Вита Сантручек (Vita Santrucek), директор по продуктам Avast. – В процессе мировой цифровизации конфиденциальность пользователей может подвергаться риску на многих уровнях, часто даже при подключении к общественной или локальной сети. Появление более сложных угроз в цифровом пространстве требует развития мер защиты от них. Поэтому, чтобы пользователям было проще обезопасить себя в сети, мы улучшили наш основной продукт Avast Antivirus с помощью бесплатного брандмауэра».

Брандмауэр Avast обеспечивает дополнительный уровень защиты, предотвращая несанкционированный удаленный доступ при подключении к домашней сети или неизвестным сетям в общественных местах. Базовый брандмауэр контролирует безопасность сети, анализирует и фильтрует входящий и исходящий сетевой трафик, предотвращает несанкционированный доступ к пользовательской сети или общим файлам и блокирует небезопасный входящий трафик из Интернета и многое другое.

Avast Premium Security дополнительно предоставляет расширенные функции безопасности для брандмауэра. Функция защиты от утечек предотвращает попадание потенциально конфиденциальной информации в сеть, такой как имя пользователя, имя компьютера и адрес электронной почты. Функция предупреждения о сканировании портов уведомит пользователя, если вредоносные устройства сканируют ПК на наличие открытых портов для обнаружения слабых мест в сети и использования уязвимостей. Брандмауэр также будет предупреждать пользователей о спуфинге протокола разрешения адресов (ARP). Этот тип кибератаки позволяет злоумышленникам проникать в локальную сеть, маскируя свой компьютер под легитимное устройство, чтобы перехватывать сетевой трафик, включая личные сообщения, платежные реквизиты и учетные данные для входа в систему.

Успішний кейс побудови ефективної кібербезпеки для групи компаній

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