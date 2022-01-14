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IDC: на глобальном компьютерном рынке лучший результат с 2012 г.

14 января 2022 г., 9:15

IDC: на глобальном компьютерном рынке лучший результат с 2012 г.

По предварительным подсчетам IDC, в финальной четверти 2021 г. на мировой рынок поставлено 92,7 млн традиционных компьютеров, что позволило на 1,0% улучшить результат годичной давности.

В целом за прошлый год объем отгруженных настольных ПК, ноутбуков и рабочих станций вырос на 14,8% "YoY", до 348,8 млн устройств.

Основной рост поставок за период с октября по декабрь был обеспечен стабильным интересом к компьютерам в потребительском сегменте развивающихся регионов и общемировым повышенным спросом со стороны коммерческих заказчиков.

Также стоит отметить, что непростая ситуация в части логистики, а также ощутимый дефицит отдельных компонентов удержали рынок от более высоких темпов развития. Тем не менее, в зачете индустрии – лучший за последние девять лет объем отгруженных устройств.

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