13 января 2022 г., 17:15

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В рамках выставки CES 2022 компания Lenovo представила седьмое поколение ноутбуков YOGA — 14-дюймовый флагман Lenovo YOGA 9i, ультрапортативный YOGA 7i с 14-дюймовым и 16-дюймовым экранами. Также компания анонсировала новый 13-дюймовый YOGA 6 — устройство изготовлено с использованием переработанных материалов.



Модель Lenovo YOGA 9i получила оптимизированный процессор Intel Core i7-1260P 12-го поколения, интегрированную графику Intel Iris Xe и поддержку ОС Windows 11.



Встроенная аудиосистема Bower&Wilkins поддерживает технологию Dolby Atmos. Два низкочастотных и два высокочастотных динамика, размещенных сверху и по бокам устройства, создают иммерсивный опыт и позволяют погрузиться в качественный звук при работе с аудио или видео-контентом.



14-дюймовый экран ноутбука с поддержкой технологии OLED обеспечивает разрешение 4К. Он окружен тонкими рамками и имеет соотношение сторон 16:10. Дисплей Lenovo YOGA 9i поддерживает стандарт VESA DisplayHDR 500 True Black и имеет 100% охвата цветового пространства DCI-P3. Частота обновления экрана до 60 Гц обеспечит пользователю работу без задержек. Экран сертифицирован TÜV Low Blue Light и излучает меньше вредного синего света.



Устройство легко открыть одной рукой. Раскладка клавиатуры от края до края делает работу удобнее. Пять дополнительных сочетаний клавиш ускоряют доступ к часто используемым возможностям системы, таким как:

• Клавиши для переключения в режим Smart Power. Теперь не нужно запоминать комбинацию Fn + Q — достаточно найти значок производительности, чтобы включить Smart Power, и ноутбук оптимизирует время автономной работы, усилит систему охлаждения, снизит расчётную тепловую мощность (Thermal Design Power, TDP) до 28 Вт и батареи до 75 Вт·ч.

• “Умная” технология Background Blur (размытие фона). Если срочный рабочий звонок застал в кафе, Background Blur мгновенно защитит конфиденциальность во время видеозвонков через Microsoft Teams или другие платформы одним щелчком. Чтобы показать четкое изображение, достаточно повторно нажать кнопку.

• Обновленный ноутбук получил функциональную клавишу изменения режима звука Vibe Check, которая помогает пользователям получить большее удовольствие от прослушивания практически любого аудио. Технология реализована в звуковой панели, встроенной в шарнир Lenovo YOGA 9i, что обеспечивает звук с диапазоном охвата в 360 градусов. Пользователь может выбрать разные режимы прослушивания: музыкальный, игровой или режим кино для более сильного звукового эффекта.

• Режим Color Mode позволяет легко переключаться между темной и светлой темой в любом освещении. Темный режим поможет сменить картинку и разгрузить глаза. К тому же использование темного экрана для OLED-дисплея может продлить срок службы батареи.

• Инженеры Lenovo перенесли считыватель отпечатков пальцев к другим функциональным клавишам. Для дополнительной защиты устройство оснащено инфракрасной камерой с разрешением Full HD для входа без касания. Камера на ноутбуке закрывается шторкой конфиденциальности.



Lenovo YOGA 9i получил увеличенный на 45% тачпад для удобной работы и точности нажатия. Также ноутбук имеет большое количество портов для подключения периферийных устройств, включая два порта Intel Thunderbolt 4 и расширенный Wi-Fi 6E. Корпус устройства изготовлен из высококачественного алюминия. Для записей от руки или подготовки эскизов также доступен стилус Precision Pen 2 (опционально). Пользователи смогут приобрести ноутбук Lenovo YOGA 9i в минималистичном сером (Storm Grey) или пастельном розовом (Oatmeal) оттенках.



Универсальную новинку Lenovo YOGA 7i можно выбрать с одним из вариантов экранов — 14 и 16 дюймов. 14-дюймовое устройство получило сенсорную OLED-панель с разрешением до 2,8K. Для нее заявлено 100% охвата цветового пространства DCI-P3, а технология Dolby Vision позволит получить максимальное качество изображения.



Ноутбук оснащен процессором Intel Core™ i7-1260P 12-го поколения и графикой Intel Iris Xe. Благодаря длительному времени автономной работы и технологии Rapid Charge Express можно не беспокоиться, что ноутбук неожиданно разрядится. 14-дюймовый Lenovo YOGA 7i доступен в сером (Storm Grey) и новом голубом (Stone Blue) оттенках.



Lenovo YOGA 7i (16’’) ориентирован на создателей контента или пользователей, которым нужен сенсорный экран большего размера для полного погружения. Частота обновления экрана до 60 Гц и разрешение до 2,5К отвечают за комфорт в работе с визуальным контентом. Технология Dolby Vision гарантирует качественную картинку, а сертификация TÜV — низкий уровень излучения синего света для безопасности зрения. Ноутбук поддерживает 100% охвата цветового пространства sRGB и имеет соотношение сторон экрана 16:10. 16-дюймовый YOGA 7i доступен в сером (Storm Grey) и новом светло-сером оттенках (Arctic Grey).



Ноутбук Lenovo YOGA 7i (16’’) оснащен процессором Intel Core™ i7-1260P и встроенной графикой Intel Iris Xe. Усовершенствованные возможности для создания аудиовизуального контента, а также увлекательного игрового опыта доступны с опциональной конфигурацией с процессором Intel Core i7-12700H и производительной графикой нового поколения Intel Arc серии A (скоро в наличии). Это первый тонкий и легкий ноутбук от компании Lenovo с поддержкой Intel Evo, улучшенной графикой, расчётной тепловой мощностью (Thermal Design Power, TDP) до 60 Вт, емкостью аккумулятора до 100 Вт·ч и быстрой зарядкой Rapid Charge Express.



Новинка получила дополнительные разъемы, включая Thunderbolt 4, USB Type-A и кардридеры HDMI/SD. Пользователь получает следующие возможности:

• Безопасный вход с помощью удобной инфракрасной камеры с разрешением Full HD.

• Лучшее соотношение экрана к корпусу благодаря технологичному шарниру.

• Безопасностью для зрения благодаря сертификации TÜV и низкому уровню излучения синего света.



Компания Lenovo преследует экологические цели и создает устройства с учетом глобального влияния на окружающую среду. Крышка нового ноутбука Lenovo YOGA 6 (13”) выполнена из переработанного алюминия. Тканевый чехол для устройства на 50% состоит из переработанного пластика с покрытием для защиты от пятен, чтобы прослужить дольше. Инженеры использовали вторичный пластик для изготовления зарядного устройства — более 30% адаптера состоит из переработанных материалов. Также устройства Lenovo YOGA 6 не содержат ртуть, мышьяк, бромированные антипирены (BFR) и сертифицированы ENERGY STAR и EPEAT Silver в соответствии со стандартами энергосбережения и защиты окружающей среды. В упаковке устройств используют экологически чистую бумагу, сертифицированную FSC, а также защитную подушку, которая на 90% состоит из переработанного пластика.



Ноутбук Lenovo YOGA 6 оснащен мобильным восьмиядерным процессором AMD Ryzen 7 5700U и интегрированной графикой AMD Radeon. Технология Rapid Charge Boost позволит быстро зарядить ноутбук.



Lenovo YOGA 6 получил 13-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением Full HD и технологией Dolby Vision. Соотношение сторон экрана 16:10 создает большую рабочую площадь. Ноутбук оснащен двумя фронтальными динамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos для качественного звука.

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