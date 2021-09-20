Atos поглощает финского интегратора IDEAL GRP

20 сентября 2021 г., 12:25

+11

голос Tweet

Компания Atos сообщила о завершении сделки по приобретению системного интегратора IDEAL GRP, которая является партнером Siemens Digital Industries Software и располагает штаб-квартирой в Финляндии.

Как отмечается, благодаря этой сделке штат Atos увеличится на 100 экспертов с двойным партнерским статусом.



Последние несколько месяцев продемонстрировали хрупкость современных цепочек поставок, что побудило производственные организации ускорить цифровую трансформацию для повышения устойчивости, эффективности и производительности бизнеса. PLM-система (жизненный цикл решения) обеспечивает информационную основу продукта за счет интеграции данных, процессов и бизнес-систем.



Также в июне 2021 Atos приобрела компанию Processia, специализирующуюся на принципах PLM. Подчеркивается, что эти поглощения соответствуют отраслевой стратегии Atos, усиливает портфель инженерных решений, а также расширяет присутствие компании в Северной Европе. Это предоставит Atos ресурсы, опыт и компетенции, необходимые средним и крупным предприятиям для успешного внедрения трансформационных инициатив индустрии 4.0.



«В процессе производства на предприятии накапливается огромное количество данных на всех этапах жизненного цикла продукта. Эта информация - бесценный актив, однако использовать ее при производстве последующей продукции достаточно непросто. В этом хорошо себя проявляют PLM-системы, которые становятся ключевым фактором индустрии 4.0. Мы с нетерпением ждем начала сотрудничества с IDEAL GRP, чтобы помочь нашим заказчикам из сферы промышленности устойчиво и бесперебойно пройти цифровую трансформацию», - заявил Пьер Барнабе, руководитель индустрии «Промышленность» Atos.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!