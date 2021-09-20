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Телекоммуникационное направление NEQSOL Holding, владельца «Vodafone Украина», возглавит Василь Лацанич

20 сентября 2021 г., 13:05
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Телекоммуникационное направление в NEQSOL Holding, владельце «Vodafone Украина», возглавит Василь Лацанич

NEQSOL Holding объявил о назначении Василя Лацанича руководителем телекоммуникационного направления группы. Должность создана для дальнейшего повышения уровня взаимодействия между холдингом и дочерними телеком-компаниями.

Василь Лацанич обладает более чем 20-летним международным стажем работы в телекоммуникационной отрасли, в том числе в Нидерландах, Украине, Италии, России, Беларуси, Узбекистане, Туркменистане и Индии.

До прихода в NEQSOL Holding Василь Лацанич работал генеральным директором российского оператора связи Beeline, вице-президентом нидерландской телекоммуникационной компании VEON, а также занимал ряд руководящих должностей в MTS в Украине и на международном уровне, в том числе в качестве вице-президента по стратегии, маркетингу и цифровому развитию в MTS Group. Он получил степень Executive MBA от Лондонской бизнес-школы.

В своей новой должности Василь Лацанич займется стратегическим управлением существующими телекоммуникационными активами NEQSOL Holding, а также расширением рынков присутствия. На сегодня группа владеет телеком активами в Украине, Азербайджане и Грузии.

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