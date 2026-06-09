Понад 3300 одиниць енергетичного обладнання надійшло до України з початку року

9 июня 2026 г., 10:25

0

Tweet

Міністерство енергетики України повідомило, що зпочатку року до України надійшло 3325 одиниць енергетичного обладнання. Це генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні (БМК), когенераційні установки (КГУ), котли тощо.





Допомогу надали партнери з ЄС, Австрії, Азербайджану, Бельгії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Люксембургу, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Словаччини, США, Туреччини, Фінляндії, Франції, Швейцарії, Швеції, Японії, Чехії, Польщі, Кіпру, UNICEF/WASH, PFRU, VOLVO.





Міненерго очікує на надходження ще понад 1520 генераторів, 450 трансформаторів та 159 одиниць іншого обладнання, зокрема – котлів, БМК і КГУ.





У регіони зі складів хабу з початку року відправили 394 вантажі гуманітарної допомоги загальною вагою понад 3 тисячі тонн. Зокрема, 2387 генераторів, 75 трансформаторів та 160 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок та котлів.





Загалом з березня 2022 року за координації Міністерства енергетики в Україну надійшло 2299 гуманітарних вантажів з енергетичним обладнанням загальною вагою понад 29,5 тис. тонн, із них понад 26,7 тис. тонн вже розподілені між регіонами.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI