ASUS пропонує 11-дюймовий ноутбук-трансформер у міцному корпусі за 16 799 грн

30 ноября 2021 г., 12:00

+22

голоса Tweet



Компанія ASUS повідомила про доступність в Україні 11-дюймового ноутбука «2-в-1» в особливо міцному корпусі, що стане надійним помічником для стаціонарного й дистанційного навчання школярів.



Як відмічається, завдяки спеціальній конструкції шарніра дисплей ноутбука BR1100F може розкриватися на будь-який кут до 360°. У комплект пристрою входить високоточний стилус, який дозволяє малювати, записувати нотатки та анотувати документи. Зберігати цей аксесуар можна у вбудованому відсіку, тому він завжди буде під рукою, а ризик втратити його буде менше.



Гумовий бампер захищає всі грані й кути корпусу, зменшуючи силу механічних ударів, щоб уберегти внутрішні компоненти від пошкоджень. Ноутбук ASUS BR1100F оснащується водостійкою клавіатурою й відповідає військово-промисловому стандарту надійності США MIL-STD-810H.



Ноутбук BR1100F має відразу дві камери: одну звичайну та одну додаткову, розташовану над клавіатурою. Тому, коли пристрій використовується в режимі планшета, учні можуть знімати фото й відео перед собою, дивлячись на екран. У цьому режимі працюе 13-мегапіксельна камера.



Щоб очі юних учнів не втомлювалися від довгих занять, у дисплеї ноутбука реалізовані захисні технології, сертифіковані компанією TÜV Rheinland, а для максимальної безпеки покриття робочої поверхні ноутбука має протимікробні властивості.



Підкреслюється, що у ноутбуку BR1100F установлений новітній процесор Intel Pentium Silver, що забезпечує плавну роботу будь-яких запущених програм, зокрема для навчання. Під час онлайн-уроків особливо важливо висока якість голосового зв'язку, а тому цей ноутбук оснащений технологією інтелектуального шумозаглушення для вихідного й вхідного аудіосигналів і камерою з технологією підвищення якості зображення. За високу швидкість і стабільність бездротового інтернет-з'єднання відповідає швидкісний модуль Wi-Fi.



Щоб уникнути випадкового ввімкнення вебкамера пристрою обладнана фізичною шторкою, а швидко ввімкнути або вимкнути мікрофон можна за допомогою гарячої клавіші. Акумулятор ємністю 42 Вт·год забезпечує цілий день автономної роботи, а опціональний вбудований модуль 4G LTE дозволяє підключатися до мобільних мереж, коли мережа Wi-Fi недоступна.



Повний набір портів введення-виведення містить роз'єм USB 3.2 Gen 2 Type-C, порт Type-A з підтримкою інтерфейсу USB 3.2 Gen 1, роз'єм HDMI і слот для карти пам'яті microSD. Ноутбук BR1100F пропонує до 16 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ пам'яті eMMC та опціональний твердотільний накопичувач до 1 ТБ, підключений через слот M.2 – цього вистачить для зберігання не тільки шкільних завдань, а й особистої колекції фільмів і музики.



Ноутбук забезпечує до 10 годин роботи від батареї.



Модульна конструкція ноутбука полегшує його обслуговування завдяки зручному доступу до основних компонентів для ремонту або оновлення.



Розміри пристрою - 294,6 x 204,9 x 19,95 мм, його маса - приблизно 1,4 кг.



Ноутбук ASUS BR1100F вже доступний в Україні за рекомендованою ціною в 16 799 грн у конфігурації - Intel Pentium Silver N6000, ОЗП 16 ГБ, eMMC 128 ГБ та SSD 128 ГБ.

Захист від кібератак у новому віртуальному світі